Mirassol abre venda de camisa histórica pela segunda vez

A Athleta, fornecedora de materiais esportivos do Mirassol, produziu uma camisa do clube em homenagem a Seleção Brasileira de 1970. O novo manto do Leão do interior esgotou mais rápido que o esperado, forçando a marca a abrir uma nova leva de vendas.

Essa nova nova remessa começou a ser comercializada nesta sexta-feira (19), mas as vendas serão realizadas apenas online, por enquanto. Nas lojas físicas, as camisas começarão a ser vendidas no próximo sábado (20), em lojas oficiais da Athleta e do Mirassol. Inicialmente, o preço da camisa é de R$ 329 para camisas masculinas e femininas.

Confira imagens da camisa

Camisa comemorativa do Mirassol (Foto: Divulgação/Mirassol)

Confira a divulgação realizada pela Athleta:

- Mais do que um uniforme, a peça carrega o peso da memória esportiva: cada camisa é numerada individualmente, traz o selo de autenticidade de Gérson, o Canhotinha de Ouro, além de patches e detalhes exclusivos que reforçam seu caráter histórico e colecionável.

O manto não é a única peça especial desta coleção, o calção que completa o uniforme é azul, assim como o da Seleção. O uniforme também homenageia os 90 anos da marca, que foi fundada em 1935.

Também é importante ressaltar que a Athleta foi a fornecedora de materiais esportivos da Seleção Brasileira de 1954 a 1977, vestindo a amarelinha nos primeiros títulos em 1958, 1962 e 1970.

Agora ou nunca

O clube e a marca já estão acordados de que esta será a última leva comercializada. A camisa, inclusive, já foi utilizada em uma partida oficial do clube, a equipe do interior de São Paulo encarou o Flamengo, no Maracanã.

Até quando vai o contrato?

O contrato de patrocínio entre Mirassol e Athleta vai até o final de 2027, as partes chegaram em um acordo em 2024. Os valores não foram revelados.