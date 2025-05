Mirassol x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo MIR COR Brasileirão 8ª Rodada Data e Hora sábado, 10 de maio, às 18h30 (de Brasília) Local Estádio Municipal José Maria Campos Maia, Mirassol (SP) Árbitro João Vitor Gobi (SP) Assistentes Neuza Inês Back (SP) e Daniel Luis Marques (SP) Var Marcio Henrique de Gois (SP) Onde assistir

Mirassol e Corinthians se enfrentam neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será no Estádio Municipal José Maria Campos Maia, no interior paulista. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video (streaming).

Os mandantes buscam a segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Mirassol foi derrotado por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino. A equipe ocupa a 16ª colocação na competição nacional.

O Timão, por sua vez, busca embalar no Brasileirão. Os comandados de Dorival Júnior venceram o Internacional por 4 a 2 na última rodada, atuando na Neo Química Arena. O clube alvinegro é o oitavo colocado do torneio.

Corinthians e Mirassol já se enfrentaram nesta temporada. No Paulistão, o Timão venceu o Leão por 2 a 0, na Neo Química Arena, com gols de Romero e Memphis. O duelo foi válido pelas quartas de final da competição estadual.

Mirassol e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

✅ Tudo sobre o jogo entre Mirassol e Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

MIRASSOL X CORINTHIANS

8ª RODADA - PRIMEIRO TURNO - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 10 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal José Maria Campos Maia, São Paulo

👁️ Onde assistir: Prime Video (Streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel (ou Yago Felipe); Negueba, Edson Carioca e Cristian

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, Carrillo, Charles e Breno Bidon (Romero); Memphis e Yuri Alberto

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Juan Benitez (PAR)

🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Jose Villagra (PAR)

🖥️VAR: Ulises Mereles