Sem titular, Corinthians terá mudança contra o Mirassol; veja provável escalação

O Corinthians encara o Mirassol neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no estádio Campos Maia, no interior paulista. Dorival Júnior terá que fazer uma mudança no time com o desfalque de José Martínez.

O venezuelano foi titular na vitória por 4 a 2 sobre o Internacional, pelo Brasileirão, e no empate por 1 a 1 contra o América de Cali, pela Copa Sul-Americana. Além disso, entrou no decorrer do triunfo alvinegro sobre o Novorizontino por 1 a 0, pela Copa do Brasil. Foram os três jogos de Dorival Júnior no comando do Corinthians.

O jogador sentiu dores na coxa no último jogo do Timão, contra o América de Cali, na terça-feira (6). José Martínez não treinou com o grupo na semana, mas o seu desfalque é por outro motivo: uma intervenção cirúrgica dentária manteve o atleta em São Paulo.

Cabe a Dorival Júnior encontrar uma solução para a equipe. Mesmo com pouco tempo, o treinador deu oportunidades para outros volantes do elenco. Charles, Alex Santana, Maycon e Breno Bidon já iniciar partidas no time titular após a chegada do técnico.

A tendência é que Dorival Júnior opte por escalar Charles, que entrou no lugar de José Martínez no empate contra o América de Cali, quando o atleta saiu machucado.

O Corinthians deve iniciar o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, Carrillo, Charles e Breno Bidon (Romero); Memphis e Yuri Alberto.

José Martínez desfalca o Timão no confronto contra o Mirassol (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Detalhes

O próximo confronto do Corinthians será no estádio Campos Maia, em Mirassol. O duelo é válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Timão ocupa a oitava posição e busca a segunda vitória consecutiva na competição nacional.