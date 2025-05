Paulinho deixou o Corinthians em maio de 2024. Um ano depois, o ex-jogador atua como coordenador técnico do Mirassol e irá reencontrar o clube pelo qual conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes da Fifa em 2012, sob o comando de Tite. As equipes se enfrentam neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), no interior paulista.

O ídolo do Timão ainda mantém contato com o treinador e viveu de perto os momentos de angústia que Tite passou em abril, quando acertou com o clube alvinegro, mas decidiu recusar o trabalho para dar uma pausa na carreira e cuidar da saúde mental.

Em entrevista ao Lance!, Paulinho revelou que esteve próximo ao treinador e de sua família durante as negociações com o Corinthians. O ex-jogador falou sobre impacto que o acerto iminente teve sobre Tite e valorizou o cuidado a saúde mental.

Paulinho falou com exclusividade ao Lance! (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

— Hoje é muito difícil isso, você fala de parte mental e se fala de um cara que eu tenho um carinho muito grande que é o Tite, todos sabem disso. Eu fui uma pessoa muito próxima nessa possível ida ao Corinthians, conversando com ele, com o Matheus (filho de Tite), com a esposa do Matheus, minha esposa é muita amiga dela, e a gente via como mexeu com Tite e a família a possível ida dele ao Corinthians, e mexe, porque toda a história que eles construíram lá dentro, isso mexe, e aí cai em um sentido de que muitas pessoas não acreditem que a parte mental do ser humano, não estou falando de jogador, não estou falando de treinador, do ser humano, ela é importante — disse Paulinho.

Tite e o Corinthians

O clube alvinegro chegou a acertar com o treinador após a saída de Ramón Díaz. No dia 22 de abril, quando era esperado no CT Dr. Joaquim Grava, Tite anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. O comunicado foi divulgado por meio das redes sociais de seu filho, Matheus Bacchi.

A decisão dividiu torcedores nas redes sociais. Enquanto alguns demonstraram compreensão diante do delicado momento pessoal vivido por Tite, outros criticaram a postura do treinador e encararam a recusa como uma desfeita ao Corinthians, clube do qual é ídolo por ter conquistado seis títulos, incluindo Libertadores, Mundial, Recopa, Brasileirão e Paulistão.

Paulinho afirmou compreender bem o momento pelo qual Tite estava passando. O jogador refletiu sobre a pressão enfrentada por profissionais do futebol quando ela colide com a paixão do torcedor, e destacou a importância de se levar a saúde mental a sério no esporte.

— A parte dos torcedores que estavam criticando o Tite... o futebol brasileiro é uma paixão muito grande, são apaixonados, e está tudo bem, mas às vezes essa paixão atrapalha. Talvez as pessoas que criticaram, que estavam duvidando do que o Tite estava passando, a pergunta é: sabem como ele estava? Não, eu sei, o Matheus sabe, a esposa do Tite sabe, então assim, é difícil você julgar, né?! Você tem que saber primeiro para depois ter algum tipo de colocação, mas talvez essas pessoas não estejam preocupadas, pela paixão que tem, estão preocupadas se houve alguma coisa ou não, se preocupam se o Tite não quis vir e muito pelo contrário — disse o ex-jogador.

Cobranças nas redes sociais

No fim de abril, Cássio teve grande atuação na vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Vasco. Ele foi eleito o melhor jogador da partida e desabafou sobre as cobranças nas redes sociais e a constante busca por 'vilões'. Paulinho, ex-companheiro de Corinthians, concordou com o goleiro e também vê exagero por parte dos torcedores.

— Então quando coloca assim, como o Cássio colocou, se está pior? Eu acho que está. Aqui não está um defensor de atletas, mas é verdade, a gente não enxerga o ser humano hoje, a gente vê um jogador de futebol, um atleta profissional e ele é obrigado a jogar bem quarta e domingo, e não vai ser assim, infelizmente, mas isso é a vida, talvez na minha função, hoje eu vou jogar bem, amanhã eu posso ter um problema particular e eu não estar bem, não vou conseguir fazer da melhor maneira possível, e está tudo bem. As pessoas precisam acreditar mais que a parte mental é uma das coisas mais importante do ser humano — disse ao Lance!.