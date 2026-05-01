menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians: Gustavo Henrique explica CNH para ônibus e celebra bom momento

Defensor detalha processo de habilitação e celebra sequência positiva no Timão

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 01/05/2026
12:27
Gustavo Henrique marcou um dos gols da vitória do Corinthians (Foto: André Cardoso/FocoUy/DiaEsportivo/Folhapress)
imagem cameraGustavo Henrique marcou um dos gols da vitória do Corinthians (Foto: André Cardoso/FocoUy/DiaEsportivo/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro Gustavo Henrique foi um dos nomes da vitória do Corinthians diante do Peñarol por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pela terceira rodada da Libertadores. Além do bom momento na carreira, o assunto que rodava a zona mista era o novo motorista de ônibus do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nesta semana, após adquirir uma picape, Gustavo Henrique precisou voltar à autoescola para fazer aulas e a prova da categoria D da CNH. O vídeo repercutiu nas redes sociais e virou assunto até mesmo dentro do elenco.

— A carteira D é, na verdade era uma coisa pessoal, que virou público, o cara filmou lá e virou, viralizou muito, saiu em muitos lugares, acabei comprando um carro que necessitava pelo menos a carteira C e quis fazer tudo certo, então ali naquele dia eu fui fazer a prova prática. Deu tudo certo, mas fico feliz ali pelo momento, o pessoal brincou bastante, foi super positivo. E acho que sem emprego agora não fico, cara. Aposentar aí, se o Corinthians precisar de um motorista de busão, eu tô aí à disposição — disse Gustavo Henrique.

continua após a publicidade

— Ah, pode deixar comigo (dirigir o ônibus após o título da Libertadores., agora estou carteirado com a carteira D agora — completou.

Gustavo Henrique foi um dos melhores em campo na vitória. Além do gol marcado, a defesa do Corinthians passa por um momento de confiança ao completar sete jogos sem sofrer gols na temporada.

— É um momento muito especial para mim, e quero glorificar a Deus primeiramente pelo que estou vivendo. Estou muito feliz, e todo o grupo está de parabéns. Uma noite de Libertadores é sempre muito diferente, então estamos contentes com o que temos produzido na competição. Não podemos baixar a cabeça; precisamos continuar evoluindo, pois a sequência ainda será muito dura — disse à ESPN.

continua após a publicidade

Uma das razões para esse bom momento foi a chegada do técnico Fernando Diniz, que ajudou no processo de evolução do sistema defensivo do Timão.

— Ele veio para nos ajudar e somar ao elenco. O ânimo está diferente; estamos muito contentes com o trabalho dele. Alcançar o sétimo jogo sem sofrer gols é algo muito difícil, ainda mais conciliando a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que são competições complicadíssimas. É um momento de união do grupo; todos estão de parabéns pela corrida e pela dedicação em prol do Corinthians — completou.

Gustavo Henrique e Fernando Diniz (Foto: Vinicius Nunes/Agencia F8/Folhapress)
Gustavo Henrique e Fernando Diniz (Foto: Vinicius Nunes/Agencia F8/Folhapress)

Veja abaixo números de Gustavo Henrique e do Corinthians

Gustavo Henrique pelo Corinthians

  1. 96 jogos (92 titular)
  2. 9 gols
  3. 3 assistências
  4. 90% de acerto no passe
  5. 42.3 passes certos por jogo
  6. 21 passes decisivos
  7. 0.9 desarmes por jogo
  8. 0.9 interceptações por jogo
  9. 5.3 cortes por jogo
  10. 2.4 bolas recuperadas por jogo
  11. 66% de eficiência nos duelos
  12. 4.5 duelos ganhos por jogo
  13. 73% de eficiência nos duelos aéreos
  14. 0.8 faltas por jogo
  15. 25 cartões amarelos
  16. 1 cartão vermelho
  17. Nota Sofascore 7.16

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Corinthians com Fernando Diniz

  1. 7 jogos
  2. 5V | 2E
  3. 81% de aproveitamento
  4. 8 gols marcados (1.1 por jogo)
  5. 0 gols sofridos (0.0 por jogo)
  6. 7 jogos sem sofrer gol (100%)
  7. 11 grandes chances
  8. 55% de conversão em grandes chances
  9. 4 grandes chances cedidas
  10. 8.5 finalizações p/ marcar
  11. 52.3% de posse de bola

Corinthians na Libertadores 2026

  1. 3 jogos
  2. 3V
  3. 100% de aproveitamento
  4. 6 gols marcados (2.0 por jogo)
  5. 0 gols sofridos (0.0 por jogo)
  6. 3 jogos sem sofrer gol (100%)
  7. 7 grandes chances
  8. 71% de conversão em grandes chances
  9. 1 grande chance cedida
  10. 5.8 finalizações p/ marcar
  11. 62.3% de posse de bola

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias