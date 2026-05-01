Corinthians: Gustavo Henrique explica CNH para ônibus e celebra bom momento

O zagueiro Gustavo Henrique foi um dos nomes da vitória do Corinthians diante do Peñarol por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pela terceira rodada da Libertadores. Além do bom momento na carreira, o assunto que rodava a zona mista era o novo motorista de ônibus do clube.

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Nesta semana, após adquirir uma picape, Gustavo Henrique precisou voltar à autoescola para fazer aulas e a prova da categoria D da CNH. O vídeo repercutiu nas redes sociais e virou assunto até mesmo dentro do elenco.

— A carteira D é, na verdade era uma coisa pessoal, que virou público, o cara filmou lá e virou, viralizou muito, saiu em muitos lugares, acabei comprando um carro que necessitava pelo menos a carteira C e quis fazer tudo certo, então ali naquele dia eu fui fazer a prova prática. Deu tudo certo, mas fico feliz ali pelo momento, o pessoal brincou bastante, foi super positivo. E acho que sem emprego agora não fico, cara. Aposentar aí, se o Corinthians precisar de um motorista de busão, eu tô aí à disposição — disse Gustavo Henrique.

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— Ah, pode deixar comigo (dirigir o ônibus após o título da Libertadores., agora estou carteirado com a carteira D agora — completou.

Gustavo Henrique foi um dos melhores em campo na vitória. Além do gol marcado, a defesa do Corinthians passa por um momento de confiança ao completar sete jogos sem sofrer gols na temporada.

— É um momento muito especial para mim, e quero glorificar a Deus primeiramente pelo que estou vivendo. Estou muito feliz, e todo o grupo está de parabéns. Uma noite de Libertadores é sempre muito diferente, então estamos contentes com o que temos produzido na competição. Não podemos baixar a cabeça; precisamos continuar evoluindo, pois a sequência ainda será muito dura — disse à ESPN.

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Uma das razões para esse bom momento foi a chegada do técnico Fernando Diniz, que ajudou no processo de evolução do sistema defensivo do Timão.

— Ele veio para nos ajudar e somar ao elenco. O ânimo está diferente; estamos muito contentes com o trabalho dele. Alcançar o sétimo jogo sem sofrer gols é algo muito difícil, ainda mais conciliando a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que são competições complicadíssimas. É um momento de união do grupo; todos estão de parabéns pela corrida e pela dedicação em prol do Corinthians — completou.

Gustavo Henrique e Fernando Diniz (Foto: Vinicius Nunes/Agencia F8/Folhapress)

Veja abaixo números de Gustavo Henrique e do Corinthians

Gustavo Henrique pelo Corinthians

96 jogos (92 titular) 9 gols 3 assistências 90% de acerto no passe 42.3 passes certos por jogo 21 passes decisivos 0.9 desarmes por jogo 0.9 interceptações por jogo 5.3 cortes por jogo 2.4 bolas recuperadas por jogo 66% de eficiência nos duelos 4.5 duelos ganhos por jogo 73% de eficiência nos duelos aéreos 0.8 faltas por jogo 25 cartões amarelos 1 cartão vermelho Nota Sofascore 7.16

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Corinthians com Fernando Diniz

7 jogos 5V | 2E 81% de aproveitamento 8 gols marcados (1.1 por jogo) 0 gols sofridos (0.0 por jogo) 7 jogos sem sofrer gol (100%) 11 grandes chances 55% de conversão em grandes chances 4 grandes chances cedidas 8.5 finalizações p/ marcar 52.3% de posse de bola

Corinthians na Libertadores 2026

3 jogos 3V 100% de aproveitamento 6 gols marcados (2.0 por jogo) 0 gols sofridos (0.0 por jogo) 3 jogos sem sofrer gol (100%) 7 grandes chances 71% de conversão em grandes chances 1 grande chance cedida 5.8 finalizações p/ marcar 62.3% de posse de bola

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