Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (02/05/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Neste sábado (2), a agenda do futebol reúne grandes jogos europeus e clássicos do Campeonato Brasileiro. Destaque para Bayern de Munique x Heidenheim (Alemão), Arsenal x Fulham (Inglês), Osasuna x Barcelona (Espanhol), Bayer Leverkusen x RB Leipzig (Alemão) e Valencia x Atlético de Madrid (Espanhol). No Brasil, a rodada tem Palmeiras x Santos, Cruzeiro x Atlético-MG, Athletico-PR x Grêmio e Botafogo x Remo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 2 de maio de 2026):
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
8h30 – Wrexham x Middlesbrough – ESPN e Disney+
8h30 – Ipswich Town x Queens Park Rangers – Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol
9h – Villarreal x Levante – ESPN 4 e Disney+
11h15 – Valencia x Atlético de Madrid – ESPN 4 e Disney+
13h30 – Deportivo Alavés x Athletic Bilbao – ESPN 4 e Disney+
16h – Osasuna x Barcelona – ESPN e Disney+
Champions League Feminina (Semifinal)
10h – Lyon (F) x Arsenal (F) – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Italiano
10h – Udinese x Torino – Disney+
13h – Como x Napoli – ESPN 3 e Disney+
15h45 – Atalanta x Genoa – Xsports e Disney+
Campeonato Francês
10h – Nantes x Olympique de Marseille – CazéTV
12h – PSG x Lorient – CazéTV
14h – Metz x Monaco – CazéTV
Campeonato Alemão
10h30 – Bayern de Munique x Heidenheim – Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
10h30 – Hoffenheim x Stuttgart – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
10h30 – Eintracht Frankfurt x Hamburgo – OneFootball
10h30 – Werder Bremen x Augsburg – OneFootball
10h30 – Union Berlin x Colônia – OneFootball
13h30 – Bayer Leverkusen x RB Leipzig – Canal GOAT, Xsports, Sportv e OneFootball
Campeonato Inglês
11h – Newcastle x Brighton – ESPN e Disney+
11h – Brentford x West Ham – Disney+
11h – Wolverhampton x Sunderland – Disney+
13h30 – Arsenal x Fulham – ESPN e Disney+
Campeonato Turco
14h – Samsunspor x Galatasaray – ESPN 2 e Disney+
Major League Soccer (MLS)
14h – Toronto x San Jose Earthquakes – Apple TV
15h30 – Sporting Kansas City x Seattle Sounders – Apple TV
17h45 – Real Salt Lake x Portland Timbers – Apple TV
20h15 – Inter Miami x Orlando City – Apple TV
20h30 – Atlanta United x Montreal – Apple TV
20h30 – Columbus Crew x Minnesota United – Apple TV
20h30 – New England Revolution x Charlotte – Apple TV
20h30 – Philadelphia Union x Nashville – Apple TV
20h30 – New York Red Bulls x Dallas – Apple TV
21h30 – Chicago Fire x Cincinnati – Apple TV
21h30 – Houston Dynamo x Colorado Rapids – Apple TV
22h30 – San Diego x Los Angeles FC – Apple TV
23h30 – LA Galaxy x Vancouver Whitecaps – Apple TV
Campeonato Saudita
15h – Al Hazem x Al Hilal – Canal GOAT, Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Brasileiro
16h – Botafogo x Remo – Premiere
18h30 – Palmeiras x Santos – Premiere
18h30 – Vitória x Coritiba – Premiere
20h30 – Athletico-PR x Grêmio – Prime Video
21h – Cruzeiro x Atlético-MG – Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
16h – Botafogo-SP x Náutico – Canal GOAT, RedeTV!, ESPN 4 e Disney+
18h30 – Cuiabá x Criciúma – ESPN e Disney+
20h30 – Fortaleza x Goiás – Disney+
Campeonato Português
16h30 – Porto x Alverca – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Mexicano (Quartas de Final)
0h15* – Atlas x Cruz Azul – SportyNet
**Jogo na madrugada de domingo (3)*
