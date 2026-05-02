RB Bragantino ocupa a nona posição, com 17 pontos e busca terceira vitória fora de casa.

Chapecoense está na última colocação, com 8 pontos e uma vitória em 12 jogos.

Chapecoense enfrenta RB Bragantino no Brasileirão no dia 3 de maio de 2026, às 18h30 na Arena Condá.

Após quase cinco anos, Chapecoense e Bragantino voltam a se enfrentar pelo Brasileirão. A partida acontece neste domingo (03), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Condá (SC). O confronto, válido pela 14ª rodada do campeonato, terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo CHA RBB Brasileirão 14ª rodada Data e Hora Domingo (03), às 18h30 (horário de Brasília) Local Arena Condá (SC) Árbitro Paulo Zanovelli (MG) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) Var Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) Onde assistir

A Chapecoense chega ao duelo na última colocação do Brasileirão, com apenas oito pontos. O último triunfo da Chape no campeonato foi na primeira rodada, contra o Santos. Desde então, foram 12 jogos disputados, com uma vitória, seis derrotas e cinco empates, um aproveitamento de 22,22%. Por conta disso, o Verdão do Oeste trocou o comando técnico. Fábio Matias assumiu a equipe e soma quatro jogos e quatro derrotas até aqui, sendo uma pela Copa do Brasil e três pelo Brasileirão.

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Por outro lado, o RB Bragantino ocupa a nona colocação, com 17 pontos. A equipe de Bragança vem de duas derrotas seguidas, uma pelo Brasileirão e outra pela Sul-Americana, nesta quinta-feira (30). O comandante Vagner Mancini contará com a equipe principal para o duelo, sem desfalques confirmados para a partida. O Massa Bruta busca a sua terceira vitória fora de casa neste campeonato para se aproximar cada vez mais da parte de cima da tabela.

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Retrospecto do confronto

Ao todo, as equipes já disputaram 4 jogos oficiais na história. O RB Bragantino leva uma pequena vantagem no retrospecto geral, com duas vitórias, contra um triunfo da Chapecoense e um empate. No encontro mais recente, em setembro de 2021, o Alviverde venceu por 2 a 1, em duelo válido pela 20ª rodada do campeonato nacional.

Tudo sobre Chapecoense x RB Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chapecoense 🆚 RB Bragantino

14ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: Domingo, 03 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Condá (SC)

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🕴️ Árbitro: Paulo Zanovelli (MG)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

📺 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ RB Bragantino (Técnico: Wagner Mancini)

Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Marcelinho; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Vinicinho.

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🟢⚪Chapecoense (Técnico: Fábio Mathias)

Anderson; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Rafael Thyere, Marcos Vinícius, Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão, Jean Carlos; Marcinho e Ênio.

Arena Condá recebe Chapecoense x RB Bragantino (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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