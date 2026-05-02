Chapecoense x RB Bragantino: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Confira todas as informações do duelo válido pela 14ª rodada da competição
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Após quase cinco anos, Chapecoense e Bragantino voltam a se enfrentar pelo Brasileirão. A partida acontece neste domingo (03), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Condá (SC). O confronto, válido pela 14ª rodada do campeonato, terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.
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Ficha do jogo
A Chapecoense chega ao duelo na última colocação do Brasileirão, com apenas oito pontos. O último triunfo da Chape no campeonato foi na primeira rodada, contra o Santos. Desde então, foram 12 jogos disputados, com uma vitória, seis derrotas e cinco empates, um aproveitamento de 22,22%. Por conta disso, o Verdão do Oeste trocou o comando técnico. Fábio Matias assumiu a equipe e soma quatro jogos e quatro derrotas até aqui, sendo uma pela Copa do Brasil e três pelo Brasileirão.
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Por outro lado, o RB Bragantino ocupa a nona colocação, com 17 pontos. A equipe de Bragança vem de duas derrotas seguidas, uma pelo Brasileirão e outra pela Sul-Americana, nesta quinta-feira (30). O comandante Vagner Mancini contará com a equipe principal para o duelo, sem desfalques confirmados para a partida. O Massa Bruta busca a sua terceira vitória fora de casa neste campeonato para se aproximar cada vez mais da parte de cima da tabela.
Retrospecto do confronto
Ao todo, as equipes já disputaram 4 jogos oficiais na história. O RB Bragantino leva uma pequena vantagem no retrospecto geral, com duas vitórias, contra um triunfo da Chapecoense e um empate. No encontro mais recente, em setembro de 2021, o Alviverde venceu por 2 a 1, em duelo válido pela 20ª rodada do campeonato nacional.
Tudo sobre Chapecoense x RB Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chapecoense 🆚 RB Bragantino
14ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: Domingo, 03 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá (SC)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🕴️ Árbitro: Paulo Zanovelli (MG)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🧑⚖️ 4º árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)
📺 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ RB Bragantino (Técnico: Wagner Mancini)
Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Marcelinho; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Vinicinho.
🟢⚪Chapecoense (Técnico: Fábio Mathias)
Anderson; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Rafael Thyere, Marcos Vinícius, Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão, Jean Carlos; Marcinho e Ênio.
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