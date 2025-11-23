Mirassol x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Times se enfrentam pela 35ª rodada
Mirassol e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O confronto, válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.
➡️ Clique para assistir no Premiere
Em seu último compromisso, o Mirassol visitou o Santos e empatou por 1 a 1. O Ceará, na mesma rodada, recebeu o Internacional e perdeu por 2 a 1.
Ficha do jogo
O Mirassol é o quarto colocado na tabela do torneio, com 60 pontos. O Ceará está em 14º lugar, tendo 42 pontos.
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Histórico do confronto
Mirassol e Ceará já se enfrentaram cinco vezes na história, com três vitórias para os paulistas, uma para os cearenses e um empate.
No 1º turno desta Série A, na Arena Castelão, o Leão venceu por 2 a 0. Chico da Costa e Negueba marcaram os gols da equipe.
➡️ Ceará vê queda nas chances de Sula após derrota no Brasileirão
Confira as informações do jogo entre Mirassol x Ceará
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X CEARÁ
BRASILEIRÃO - 35ª RODADA
📆 Data e horário: segunda-feira, 24 de novembro de 2025, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, José Aldo e Gabriel; Negueba, Cristian e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Fernandinho (Rafael Ramos). Técnico: Léo Condé.
