Mirassol e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O confronto, válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.

Em seu último compromisso, o Mirassol visitou o Santos e empatou por 1 a 1. O Ceará, na mesma rodada, recebeu o Internacional e perdeu por 2 a 1.

O Mirassol é o quarto colocado na tabela do torneio, com 60 pontos. O Ceará está em 14º lugar, tendo 42 pontos.

Histórico do confronto

Mirassol e Ceará já se enfrentaram cinco vezes na história, com três vitórias para os paulistas, uma para os cearenses e um empate.

No 1º turno desta Série A, na Arena Castelão, o Leão venceu por 2 a 0. Chico da Costa e Negueba marcaram os gols da equipe.

Partida entre Ceará e Mirassol, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X CEARÁ

BRASILEIRÃO - 35ª RODADA

📆 Data e horário: segunda-feira, 24 de novembro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, José Aldo e Gabriel; Negueba, Cristian e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Fernandinho (Rafael Ramos). Técnico: Léo Condé.