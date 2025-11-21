Expulso, Vina volta a ser desfalque em sequência do Ceará

O Ceará perdeu para o Internacional por 2 a 1 na última quinta-feira (20), na Arena Castelão, valendo pela 34ª rodada da Série A. Um dos fatores que atrapalharam o time foi a expulsão do meio-campista Vina, que tinha acabado de retornar de suspensão.

Vina ficou de fora na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians porque acumulou três cartões amarelos. O jogador retornou e foi titular contra o Internacional, mas recebeu vermelho direto após uma entrada ainda nos primeiros minutos de jogo.

Com uma missão complicada, o Alvinegro saiu atrás no placar na reta final do 2º tempo. O clube chegou a empatar em gol contra de Ricardo Mathias, mas o atacante colorado conseguiu se redimir e pouco depois deu a vitória aos gauchos.

Dessa forma, Vina será desfalque na partida contra o Mirassol, fora de casa. O meia estará disponível para Léo Condé no duelo diante do Cruzeiro, na Arena Castelão. O Vovô ainda enfrentará Flamengo e Palmeiras, encerrando a sua participação nesta Série A.

Em seu retorno ao clube de Porangabuçu, Vina soma uma assistência em 13 jogos, sem gols. O atleta, que estava livre no mercado, assinou contrato válido até o fim de 2026.

Próximo jogo do Ceará

Após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, o Ceará voltará a campo na segunda-feira (24), fora de casa, contra o Mirassol. A partida pelo Campeonato Brasileiro terá início às 19h (de Brasília).