Ceará vê queda nas chances de Sula após derrota no Brasileirão
Clube é o 14º colocado nesta Série A
Vindo de revés no Brasileirão, o Ceará estacionou em 42 pontos e perdeu duas posições na tabela do campeonato nacional. Ainda que siga com baixas chances de queda, as possibilidades de vaga na Copa Sul-Americana caíram.
A chance de queda subiu de 0,37% para 1,4%, como aponta o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os 42 pontos colocam o Vovô na 14ª posição do torneio nacional. O Vitória, que abre a zona de rebaixamento, tem 36.
O time de Léo Condé está de olho na Sul-Americana, o que seria um retorno alvinegro às competições internacionais. A UFMG relata que as chances de classificação caíram de 75% para 43% após a derrota para o Internacional. Vale destacar que novas vagas podem ser abertas, já que a Copa do Brasil ainda não definiu o seu campeão.
As chances de classificação para a Copa Libertadores, que já eram remotas, caíram de 0,28% para 0,008% nas contas da UFMG. Mesmo que um G8 se forme, o revés na última quinta-feira afastou consideravelmente o Ceará dessa briga.
A sequência do Vovô no Brasileirão será contra os atuais integrantes do G4: Mirassol (fora), Cruzeiro (casa), Flamengo (fora) e Palmeiras (casa).
Próximo jogo do Ceará
Após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, o Ceará voltará a campo na segunda-feira (24), fora de casa, contra o Mirassol. A partida pela 35ª rodada do Brasileirão terá início às 19h (de Brasília).
