menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Ceará vê queda nas chances de Sula após derrota no Brasileirão

Clube é o 14º colocado nesta Série A

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 21/11/2025
17:31
Partida entre Ceará e Internacional, pelo Brasileirão (Foto: Stefania Lima/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraPartida entre Ceará e Internacional, pelo Brasileirão (Foto: Stefania Lima/Pera Photo Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Vindo de revés no Brasileirão, o Ceará estacionou em 42 pontos e perdeu duas posições na tabela do campeonato nacional. Ainda que siga com baixas chances de queda, as possibilidades de vaga na Copa Sul-Americana caíram.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

A chance de queda subiu de 0,37% para 1,4%, como aponta o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os 42 pontos colocam o Vovô na 14ª posição do torneio nacional. O Vitória, que abre a zona de rebaixamento, tem 36.

O time de Léo Condé está de olho na Sul-Americana, o que seria um retorno alvinegro às competições internacionais. A UFMG relata que as chances de classificação caíram de 75% para 43% após a derrota para o Internacional. Vale destacar que novas vagas podem ser abertas, já que a Copa do Brasil ainda não definiu o seu campeão.

continua após a publicidade

➡️ Expulso, Vina volta a ser desfalque em sequência do Ceará

Vina, do Ceará, foi expulso contra o Internacional (Foto: Marcus Wernner/UAI Foto/Gazeta Press)
Vina, do Ceará, foi expulso contra o Internacional em jogo do Brasileirão. Os cearenses perderam por 2 a 1 (Foto: Marcus Wernner/UAI Foto/Gazeta Press)

As chances de classificação para a Copa Libertadores, que já eram remotas, caíram de 0,28% para 0,008% nas contas da UFMG. Mesmo que um G8 se forme, o revés na última quinta-feira afastou consideravelmente o Ceará dessa briga.

A sequência do Vovô no Brasileirão será contra os atuais integrantes do G4: Mirassol (fora), Cruzeiro (casa), Flamengo (fora) e Palmeiras (casa).

continua após a publicidade

➡️ Willian Machado critica arbitragem em derrota do Ceará: 'Conduz muito mal'

Próximo jogo do Ceará

Após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, o Ceará voltará a campo na segunda-feira (24), fora de casa, contra o Mirassol. A partida pela 35ª rodada do Brasileirão terá início às 19h (de Brasília).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias