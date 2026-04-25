Getafe x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga

Confira todas as informações do duelo válido pela 32ª rodada

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/04/2026
10:00
Getafe x Barcelona - La Liga (Arte: Lance!)
imagem cameraGetafe x Barcelona - La Liga (Arte: Lance!)
Getafe e Barcelona se enfrentam neste sábado (25), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP), em partida válida pela 32ª rodada de La Liga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Disney+ (streaming).  ➡️ Clique para assistir no Disney+

Relacionadas

Ficha do jogo

32ª rodada
La Liga
Data e Hora
sábado, 25 de abril de 2026, às 11h15 (de Brasília)
Local
Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP)
Árbitro
Francisco José Hernández Maeso (ESP)
Var
Javrier Iglesias Villanueva (ESP)
Onde assistir

O Getafe chega embalado para o confronto e promete ser um adversário duro. A equipe comandada por José Bordalás ocupa a 6ª posição na tabela, com 44 pontos, e briga ativamente por uma vaga nas próximas competições europeias. Com sete vitórias nos últimos dez jogos, os Azulones apostam no fator casa para surpreender o líder, mas terão que lidar com a ausência do zagueiro Zaid Romero, suspenso.

O Barcelona, por sua vez, lidera a competição de forma isolada com 82 pontos e tem a chance de ouro de encaminhar o título da temporada. Como o vice-líder Real Madrid empatou com o Betis na rodada e foi a 74 pontos, uma vitória catalã hoje abre 11 pontos de vantagem no topo da tabela. No entanto, o técnico Hansi Flick tem problemas pesados para montar o setor ofensivo: Lamine Yamal e Raphinha estão machucados e são desfalques confirmados nesta reta final.

Tudo sobre o jogo entre Getafe x Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Getafe 🆚 Barcelona
32ª rodada - La Liga
📆 Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 11h15 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP).
👁️ Onde assistir: Disney+.
🕴️ Arbitragem: Francisco José Hernández Maeso (ESP).
📺 VAR: Javrier Iglesias Villanueva (ESP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Getafe (Técnico: José Bordalás)
David Soria; Abqar, Dakonam (Domingos Duarte) e Boselli; Kiko Femenía, Arambarri, Luis Milla, Satriano e Juan Iglesias (Muñoz); Vázquez.

🔴🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joán Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martin (Ronald Araújo) e Alejandro Balde; Casadó (Frenkie de Jong), Pedri e Dani Olmo; Fermín López, Ferrán Torres e Marcus Rashford.

Getafe x Barcelona - La Liga (Arte: Lance!)
Getafe x Barcelona - La Liga (Arte: Lance!)

