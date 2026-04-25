Getafe x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela 32ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Getafe e Barcelona se enfrentam neste sábado (25), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP), em partida válida pela 32ª rodada de La Liga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Getafe chega embalado para o confronto e promete ser um adversário duro. A equipe comandada por José Bordalás ocupa a 6ª posição na tabela, com 44 pontos, e briga ativamente por uma vaga nas próximas competições europeias. Com sete vitórias nos últimos dez jogos, os Azulones apostam no fator casa para surpreender o líder, mas terão que lidar com a ausência do zagueiro Zaid Romero, suspenso.
O Barcelona, por sua vez, lidera a competição de forma isolada com 82 pontos e tem a chance de ouro de encaminhar o título da temporada. Como o vice-líder Real Madrid empatou com o Betis na rodada e foi a 74 pontos, uma vitória catalã hoje abre 11 pontos de vantagem no topo da tabela. No entanto, o técnico Hansi Flick tem problemas pesados para montar o setor ofensivo: Lamine Yamal e Raphinha estão machucados e são desfalques confirmados nesta reta final.
✅ FICHA TÉCNICA
Getafe 🆚 Barcelona
32ª rodada - La Liga
📆 Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 11h15 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP).
👁️ Onde assistir: Disney+.
🕴️ Arbitragem: Francisco José Hernández Maeso (ESP).
📺 VAR: Javrier Iglesias Villanueva (ESP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Getafe (Técnico: José Bordalás)
David Soria; Abqar, Dakonam (Domingos Duarte) e Boselli; Kiko Femenía, Arambarri, Luis Milla, Satriano e Juan Iglesias (Muñoz); Vázquez.
🔴🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joán Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martin (Ronald Araújo) e Alejandro Balde; Casadó (Frenkie de Jong), Pedri e Dani Olmo; Fermín López, Ferrán Torres e Marcus Rashford.
- Matéria
- Mais Notícias