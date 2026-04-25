Chelsea x Leeds United: onde assistir, horário, escalações do jogo
Equipes se enfrentam pela semifinal da FA Cup
Chelsea e Leeds United se enfrentam neste domingo (26), às 10h (de Brasília), no Wembley Stadium, em duelo válido pela semifinal da FA Cup. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.
O Chelsea chega pressionado para o confronto após uma sequência extremamente negativa, com sete derrotas nos últimos oito jogos. Além disso, os Blues enfrentam dificuldades ofensivas recentes e iniciam um novo momento sob o comando interino de Calum McFarlane, que tenta reorganizar a equipe mesmo com vários desfalques importantes.
Já o Leeds United vive fase oposta e chega embalado por uma sequência invicta. A equipe demonstra consistência nas últimas partidas e entra em campo confiante na busca por uma vaga na final, algo que não acontece desde a temporada 1972-73. Mesmo com algumas baixas, o time mantém boa estrutura e pode surpreender.
Ficha do jogo
Tudo sobre Chelsea x Leeds United (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA Chelsea 🆚 Leeds United
Semifinal - FA Cup
📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Wembley Stadium (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+
🕴️ Árbitro: Jarred Gillett
🚩 Assistente 1: Neil Davies
🚩 Assistente 2: Simon Long
📺 VAR: Paul Howard
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔵 Chelsea
Sanchez; Acheampong, Chalobah, Hato, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Palmer, Pedro, Neto; Delap.
⚪🔵 Leeds United
Perri; Struijk, Bijol, Rodon, Bogle; Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin.
