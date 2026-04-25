Onde Assistir

Chelsea x Leeds United: onde assistir, horário, escalações do jogo

Equipes se enfrentam pela semifinal da FA Cup

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/04/2026
13:00
Chelsea x Leeds United se enfrentam pela semifinal da FA Cup (Arte / Lance!)
imagem cameraChelsea x Leeds United se enfrentam pela semifinal da FA Cup (Arte / Lance!)
Chelsea e Leeds United se enfrentam neste domingo (26), às 10h (de Brasília), no Wembley Stadium, em duelo válido pela semifinal da FA Cup. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

O Chelsea chega pressionado para o confronto após uma sequência extremamente negativa, com sete derrotas nos últimos oito jogos. Além disso, os Blues enfrentam dificuldades ofensivas recentes e iniciam um novo momento sob o comando interino de Calum McFarlane, que tenta reorganizar a equipe mesmo com vários desfalques importantes.

Já o Leeds United vive fase oposta e chega embalado por uma sequência invicta. A equipe demonstra consistência nas últimas partidas e entra em campo confiante na busca por uma vaga na final, algo que não acontece desde a temporada 1972-73. Mesmo com algumas baixas, o time mantém boa estrutura e pode surpreender.

Ficha do jogo

CHE
Leeds United escudo onde assistir
LEE
Semifinal
FA Cup
Data e Hora
domingo, 26 de abril de 2026, às 10h (de Brasília)
Local
Wembley Stadium (ING)
Árbitro
Jarred Gillett
Assistentes
Neil Davies e Simon Long
Var
Paul Howard
Onde assistir
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔵 Chelsea
Sanchez; Acheampong, Chalobah, Hato, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Palmer, Pedro, Neto; Delap.

⚪🔵 Leeds United
Perri; Struijk, Bijol, Rodon, Bogle; Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin.

