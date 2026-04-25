Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (25/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Neste sábado (25), a agenda do futebol reúne grandes jogos europeus e clássicos do Campeonato Brasileiro. Destaque para Liverpool x Crystal Palace (Inglês), Getafe x Barcelona (Espanhol), Mainz x Bayern de Munique (Alemão), Manchester City x Southampton (Copa da Inglaterra) e a final da AFC Champions League (Al Ahli x Machida Zelvia). No Brasil, a rodada tem Bahia x Santos, Botafogo x Internacional, Remo x Cruzeiro e São Paulo x Mirassol.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 25 de abril de 2026):
Campeonato Inglês Feminino
8h – Brighton (F) x Manchester City (F) – Xsports, Canal GOAT, ESPN 3 e Disney+
Campeonato Inglês
8h30 – Fulham x Aston Villa – ESPN e Disney+
11h – Liverpool x Crystal Palace – Xsports e Disney+
11h – Wolverhampton x Tottenham – ESPN e Disney+
11h – West Ham x Everton – ESPN 4 e Disney+
13h30 – Arsenal x Newcastle – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
9h – Deportivo Alavés x Mallorca – Disney+
11h15 – Getafe x Barcelona – Disney+
13h30 – Valencia x Girona – Disney+
16h – Atlético de Madrid x Athletic Bilbao – Xsports e Disney+
Campeonato Italiano
10h – Parma x Pisa – Disney+
13h – Bologna x Roma – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
15h45 – Hellas Verona x Lecce – ESPN e Disney+
Campeonato Alemão
10h30 – Mainz x Bayern de Munique – CazéTV, Sportv e OneFootball
10h30 – Colônia x Bayer Leverkusen – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
10h30 – Augsburg x Eintracht Frankfurt – OneFootball
10h30 – Wolfsburg x Borussia Mönchengladbach – OneFootball
10h30 – Heidenheim x St. Pauli – OneFootball
13h30 – Hamburgo x Hoffenheim – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Português
11h30 – Tondela x Nacional da Madeira – Disney+
14h – Benfica x Moreirense – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
16h30 – Vitória de Guimarães x Rio Ave – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Francês
12h – Lyon x Auxerre – CazéTV
14h – Angers x PSG – CazéTV
16h05 – Toulouse x Monaco – CazéTV
Copa da Inglaterra (Semifinal)
13h15 – Manchester City x Southampton – ESPN 4 e Disney+
AFC Champions League (Final)
13h15 – Al Ahli x Machida Zelvia – Disney+
Champions League Feminina
13h15 – Bayern de Munique (F) x Barcelona (F) – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
16h – Flamengo (F) x Vitória (F) – TV Brasil
19h – Internacional (F) x Juventude (F) – Uol
Campeonato Brasileiro
18h30 – Bahia x Santos – Premiere
18h30 – Botafogo x Internacional – Prime Video
18h30 – Remo x Cruzeiro – Premiere
21h – São Paulo x Mirassol – Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
20h30 – Sport x Novorizontino – Disney+
21h – Juventude x Londrina – ESPN e Disney+
Campeonato Argentino
21h30 – River Plate x Aldosivi – ESPN 4 e Disney+
