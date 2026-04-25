Torino e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (26), às 13h (de Brasília), no Stadio Olimpico Grande, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

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O Torino chega para o confronto em meio a uma campanha de oscilações, mas com certa tranquilidade na tabela, longe da zona de rebaixamento. A equipe, no entanto, tem encontrado dificuldades no setor ofensivo ao longo da competição, o que aumenta o desafio diante de um adversário que possui a defesa mais sólida do campeonato.

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Já a Inter de Milão vive um momento dominante na temporada e se aproxima cada vez mais da conquista do título italiano. Líder isolada, a equipe pode ampliar ainda mais sua vantagem na ponta da tabela e encaminhar a taça com antecedência. Mesmo com algumas dúvidas no elenco por desgaste físico e lesões, o time mantém uma base forte e consistente.

Ficha do jogo TOR INT 34° rodada Campeonato Italiano Data e Hora domingo, 26 de abril, às 13h (de Brasília) Local Stadio Olimpico Grande Torino (ITA) Árbitro Maurizio Mariani Assistentes Daniele Bindoni e Alberto Tegoni Var Paolo Mazzoleni Onde assistir

Tudo sobre Torino x Inter de Milão (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA Torino 🆚 Inter de Milão

34ª rodada - Serie A

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📆 Data e horário: domingo, 26 de abril, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Stadio Olimpico Grande Torino (ITA)

👁️ Onde assistir: Disney+

🕴️ Árbitro: Maurizio Mariani

🚩 Assistente 1: Daniele Bindoni

🚩 Assistente 2: Alberto Tegoni

📺 VAR: Paolo Mazzoleni

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Torino

Milinkovic-Savic; Bellanova, Buongiorno, Rodriguez, Vojvoda; Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Sanabria e Okereke.

🔵⚫ Inter de Milão

Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez.

Torino x Inter Milão se enfrentam no Campeonato Italiano (Arte / Lance!)

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