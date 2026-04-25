Grêmio x Coritiba: onde assistir, horário, escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 13° rodada da competição
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Grêmio e Coritiba se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo e Premiere.
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O Grêmio chega embalado após vitória sobre o Confiança no meio de semana pela Copa do Brasil e aposta na força dentro de casa para subir na tabela. O Tricolor Gaúcho ocupa atualmente a 13ª colocação, com 13 pontos, e quer aproveitar o mando de campo para se aproximar da parte de cima da classificação.
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Já o Coritiba vive bom momento na competição e entra em campo confiante. O Coxa faz campanha sólida e sonha com vaga na Libertadores, ocupando a sétima posição, com 19 pontos. Um bom resultado fora de casa pode consolidar a equipe na briga pelo G6.
Ficha do jogo
Tudo sobre Grêmio x Coritiba (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA Grêmio 🆚 Coritiba
13ª rodada - Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, 26 de abril, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio (RS)
👁️ Onde assistir: TV Globo e Premiere
🕴️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
🚩 Assistente 2: Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚫ Grêmio
Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Nardoni, Arthur e Gabriel Mec; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.
⚪🟢 Coritiba
Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.
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