Milan x Bologna: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano
Confira as principais informações do duelo válido pela terceira rodada
Neste domingo (14), o Milan recebe o Bologna, às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Italiano 2025/2026. O confronto acontece em Milão, no San Siro. O partida tem transmissão da Cazé TV (Youtube) e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+.
Milan
Na oitava colocação, o Milan teve início mediano nas primeiras rodadas do Campeonato Italiano. Na estreia, foi derrotada, em casa, para a recém-promovida Cremonese. Porém, na partida seguinda, superou o Lecce por 2 a 0, com gols de Loftus-Cheek e Pulisic. Os Rossoneros estão na expectativa de ver Christopher Nkunku, recém-contratado pela equipe, junto ao Chelsea, por 35 milhões de euros.
Bologna
Em situação parecida, o Bologna tem o mesmo retrospecto do Milan: uma vitória e uma derrota. Na décima posição, os comandados Vincenzo Italiano e atuais campeões da Copa da Itália buscam surpreender os donos da casa, no San Siro.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Milan e Bologna (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Milan 🆚 Bologna
3ª rodada — Campeonato Italiano
📆 Data e horário: Domingo, 14 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: Cazé TV (Youtube) e do Disney+
🕴️Arbitragem: Matteo Marcenaro
🚩 Assistentes: Alessio Berti, Marco Ceccon e Antonio Rapuano (quarto árbitro)
📺 VAR: Michael Fabri
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic; Giménez.
❌ Desfalques: Jashari e Leão
❓ Dúvidas: —
Bologna (Técnico: Vincenzo Italiano)
Skorupski; Zortea, Vitík, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
❌ Desfalques: Pobega, Immobile, Casale, Holm e Sulemana
❓ Dúvidas: —
