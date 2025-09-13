menu hamburguer
Onde Assistir

Milan x Bologna: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Confira as principais informações do duelo válido pela terceira rodada

imagem camera(Arte: Lance!)
Lance!
Milão (ITA)
Dia 13/09/2025
19:05
  • Mais Notícias

Neste domingo (14), o Milan recebe o Bologna, às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Italiano 2025/2026. O confronto acontece em Milão, no San Siro. O partida tem transmissão da Cazé TV (Youtube) e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Milan

Na oitava colocação, o Milan teve início mediano nas primeiras rodadas do Campeonato Italiano. Na estreia, foi derrotada, em casa, para a recém-promovida Cremonese. Porém, na partida seguinda, superou o Lecce por 2 a 0, com gols de Loftus-Cheek e Pulisic. Os Rossoneros estão na expectativa de ver Christopher Nkunku, recém-contratado pela equipe, junto ao Chelsea, por 35 milhões de euros.

Bologna

Em situação parecida, o Bologna tem o mesmo retrospecto do Milan: uma vitória e uma derrota. Na décima posição, os comandados Vincenzo Italiano e atuais campeões da Copa da Itália buscam surpreender os donos da casa, no San Siro.

Ficha do jogo

Escudo-MILAN
MIL
Bologna escudo
BOL
3ª rodada
Campeonato Italiano
Data e Hora
Domingo, 14 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local
San Siro, em Milão (ITA)
Árbitro
Matteo Marcenaro
Assistentes
Alessio Berti, Marco Ceccon e Antonio Rapuano (quarto árbitro)
Var
Michael Fabri
Tudo sobre o jogo entre Milan e Bologna (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Milan 🆚 Bologna
3ª rodada — Campeonato Italiano
📆 Data e horário: Domingo, 14 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: Cazé TV (Youtube) e do Disney+
🕴️Arbitragem: Matteo Marcenaro
🚩 Assistentes: Alessio Berti, Marco Ceccon e Antonio Rapuano (quarto árbitro)
📺 VAR: Michael Fabri

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic; Giménez.

❌ Desfalques: Jashari e Leão
 Dúvidas: —

Bologna (Técnico: Vincenzo Italiano)
Skorupski; Zortea, Vitík, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

❌ Desfalques: Pobega, Immobile, Casale, Holm e Sulemana
 Dúvidas:

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

O Milan é o oitavo colocado do Campeonato Italiano (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)
