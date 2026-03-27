México x Portugal: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso

México e Portugal se enfrentam neste sábado (28), às 22h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O jogo marca a reabertura do estádio mexicano após uma série de reformas para receber novamente um Mundial. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Globoplay (streaming). ➡️Clique para assistir no SporTV

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Ficha do jogo MEX POR Amistoso Internacional Data e Hora sábado, 28 de março de 2026, às 22h (de Brasília) Local Estádio Azteca, na Cidade do México (MEX). Árbitro Onde assistir

O México, que já tem vaga garantida no torneio por ser um dos países-sedes, usa a partida como o seu principal teste contra uma seleção europeia antes da Copa. O time comandado por Javier Aguirre vem de uma sequência de três vitórias em amistosos (contra Panamá, Bolívia e Islândia). No entanto, a equipe sofre com as ausências por lesão de Edson Álvarez, Santiago Giménez, Marcel Ruiz e Luis Malagón. As grandes novidades são o meia Álvaro Fidalgo, espanhol recém-naturalizado, e o retorno do veterano goleiro Guillermo Ochoa, que aos 40 anos busca disputar sua sexta Copa do Mundo, embora ambos devam começar no banco de reservas.

Já Portugal chega embalado após se classificar de forma direta e invicta nas Eliminatórias Europeias. O técnico Roberto Martínez, no entanto, precisará testar o time sem o seu maior astro: Cristiano Ronaldo está fora da convocação tratando uma lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida em fevereiro atuando pelo Al Nassr. Além dele, Rúben Dias e Bernardo Silva não foram chamados para que pudessem ter uma "gestão de carga" física no Manchester City, e Nélson Semedo também é baixa por lesão. A liderança da equipe deve ficar a cargo de Bruno Fernandes no meio-campo, municiando um ataque veloz com Rafael Leão e Gonçalo Ramos.

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Tudo sobre o jogo entre México x Portugal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

México 🆚 Portugal

Amistoso Internacional

📆 Data e horário: sábado, 28 de março de 2026, às 22h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Azteca, na Cidade do México (MEX).

👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Globoplay (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢⚪🔴 México (Técnico: Javier Aguirre)

Rangel; Ledezma, Reyes, López e Gallardo; Lira, Alvarado e Erick Sánchez; Gutiérrez, Rodríguez e González.

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🔴🟢 Portugal (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; Matheus Nunes, António Silva, Renato Veiga (Gonçalo Inácio) e João Cancelo (Nuno Mendes); João Neves, Rúben Neves (Vitinha) e Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Rafael Leão e Gonçalo Ramos.

México x Portugal farão amistoso (Foto: Arte/Lance!)

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