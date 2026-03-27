Escócia x Japão: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso
Seleções se enfrentam na Escócia a partir das 14h (de Brasília)
Escócia e Japão se enfrentam neste sábado (28), às 14h (de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow (ESC), em um Amistoso Internacional de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
Relacionadas
Ficha do jogo
A Escócia faz o seu primeiro grande teste e reencontra sua torcida após uma classificação dramática e histórica para a Copa do Mundo. A vaga foi garantida com uma vitória emocionante sobre a Dinamarca, com dois gols nos acréscimos. A seleção, que será a terceira adversária do Brasil no Mundial, é comandada por Steve Clarke e tenta focar na competição, apesar de lidar com alguns desfalques.
O Japão, por sua vez, chega para encerrar a sua preparação embalado por uma das melhores campanhas das Eliminatórias, tendo garantido sua vaga antecipada ainda em março do ano passado. Os Samurais defendem uma sequência de quatro partidas de invencibilidade desde outubro, com direito a três vitórias (incluindo um triunfo sobre o próprio Brasil) e um empate. A equipe do técnico Hajime Moriyasu busca manter o bom momento mesmo sem nomes importantes do seu elenco.
✅ FICHA TÉCNICA
Escócia 🆚 Japão
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: sábado, 28 de março de 2026, às 14h (de Brasília).
📍 Local: Hampden Park, em Glasgow (ESC).
👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Disney+ (streaming).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Escócia (Técnico: Steve Clarke)
Gunn; Ralston, Souttar, Hanley e Robertson; Ferguson e Gilmour; McGinn, McTominay e Christie; Adams.
🔵🔴 Japão (Técnico: Hajime Moriyasu)
Zion Suzuki; Watanabe, Junnosuk Suzuki e Taniguchi; Doan, Sano, Kamada e Nakamura; Ito, Mitoma e Ueda.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
