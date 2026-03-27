Estados Unidos x Bélgica: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso
Seleções se enfrentam nos Estados Unidos a partir das 16h30 (de Brasília)
Estados Unidos e Bélgica se enfrentam neste sábado (28), às 16h30 (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), em um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).
Relacionadas
Ficha do jogo
Os Estados Unidos, comandados por Mauricio Pochettino, chegam embalados. Por serem um dos países-sede do Mundial, não disputaram as Eliminatórias da Concacaf e vêm utilizando os amistosos para ajustar o time. A equipe soma cinco jogos de invencibilidade, vindo de uma goleada expressiva por 5 a 1 sobre o Uruguai. O destaque fica para a expectativa sobre Christian Pulisic, que está a dois gols de se tornar o quarto maior artilheiro da história da seleção norte-americana.
A Bélgica, agora sob o comando de Rudi Garcia, também vive uma excelente fase. Os Diabos Vermelhos estão invictos há nove partidas (sendo cinco vitórias) e terminaram 2025 atropelando Liechtenstein por 7 a 0. A equipe garantiu a classificação para a Copa do Mundo liderando o Grupo J das Eliminatórias Europeias, com 18 pontos em oito jogos. Kevin De Bruyne é um dos grandes nomes da equipe, tendo recentemente ultrapassado Eden Hazard como o segundo maior artilheiro da história da seleção.
Tudo sobre Estados Unidos x Bélgica (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Estados Unidos 🆚 Bélgica
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: sábado, 28 de março de 2026, às 16h30 (de Brasília).
📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA).
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Estados Unidos (Técnico: Mauricio Pochettino)
Matt Freese; Chris Richards, Mark McKenzie e Auston Trusty; Timothy Weah, Tanner Tessmann, Weston McKennie e Antonee Robinson; Christian Pulisic e Brenden Aaronson; Folarin Balogun.
Bélgica (Técnico: Rudi Garcia)
Matz Sels; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate e Timothy Castagne; Youri Tielemans, Kevin De Bruyne e Nicolas Raskin; Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere e Jeremy Doku.
