Marselha x Ajax: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Olympique de Marselha e Ajax se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Vélodrome, em Marselha (FRA), pela 2ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir no HBO Max.
O Olympique de Marselha tenta reagir na Champions depois de estrear com derrota para o Real Madrid por 2 a 1 fora de casa. Mesmo com desfalques importantes — Kondogbia, Bakola e Traoré —, o time comandado por Roberto De Zerbi chega embalado por duas vitórias nos últimos três jogos e conta com o apoio do torcedor no Vélodrome.
Ficha do jogo
O Ajax também busca recuperação. Na primeira rodada, o time holandês perdeu para a Inter por 2 a 0 e agora precisa pontuar para não se complicar na fase de liga. A equipe treinada por Marcel Keizer vive um momento de oscilação na temporada e tem como desfalque apenas o centroavante Dolberg, lesionado.
Tudo sobre o jogo entre Olympique de Marselha e Ajax (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Olympique de Marselha 🆚 Ajax
2ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Vélodrome, em Marselha (FRA)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor (ING)
🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)
📺 VAR: Michael Salisbury (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Olympique de Marselha (Técnico: Roberto De Zerbi)
Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd e Emerson Palmieri; O'Riley, Hojberg, Angel Gomes, Greenwood e Weah; Gouiri (Aubameyang).
Ajax (Técnico: Marcel Keizer)
Jaros; Gaaei, Itakura, Baas e Wijndal; Klaasen, Regeer e Taylor; Edvardsen, Godts e Weghorst.
