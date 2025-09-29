menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Marselha x Ajax: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League

Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
17:42
Marseille x Ajax duelam pela Champions League (Arte: Lance!)
imagem cameraMarselha x Ajax duelam pela Champions League (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Olympique de Marselha e Ajax se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Vélodrome, em Marselha (FRA), pela 2ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir no HBO Max.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Olympique de Marselha tenta reagir na Champions depois de estrear com derrota para o Real Madrid por 2 a 1 fora de casa. Mesmo com desfalques importantes — Kondogbia, Bakola e Traoré —, o time comandado por Roberto De Zerbi chega embalado por duas vitórias nos últimos três jogos e conta com o apoio do torcedor no Vélodrome.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Escudo-OLYMPIQUE-DE-MARSEILLE
MAR
Ajax-escudo-onde-assistir
AJA
2ª rodada
Champions League
Data e Hora
terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Vélodrome, em Marselha (FRA)
Árbitro
Anthony Taylor (ING)
Assistentes
Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)
Var
Michael Salisbury (ING)
Onde assistir

O Ajax também busca recuperação. Na primeira rodada, o time holandês perdeu para a Inter por 2 a 0 e agora precisa pontuar para não se complicar na fase de liga. A equipe treinada por Marcel Keizer vive um momento de oscilação na temporada e tem como desfalque apenas o centroavante Dolberg, lesionado.

Tudo sobre o jogo entre Olympique de Marselha e Ajax (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Olympique de Marselha 🆚 Ajax
2ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Vélodrome, em Marselha (FRA)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor (ING)
🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)
📺 VAR: Michael Salisbury (ING)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Olympique de Marselha (Técnico: Roberto De Zerbi)
Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd e Emerson Palmieri; O'Riley, Hojberg, Angel Gomes, Greenwood e Weah; Gouiri (Aubameyang).

Ajax (Técnico: Marcel Keizer)
Jaros; Gaaei, Itakura, Baas e Wijndal; Klaasen, Regeer e Taylor; Edvardsen, Godts e Weghorst.

Marseille x Ajax duelam pela Champions League (Arte: Lance!)
Marseille x Ajax duelam pela Champions League (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias