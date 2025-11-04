Marseille x Atalanta: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League
Olympique de Marseille e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Estádio Vélodrome, em Marselha (FRA), pela 4ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX
O Olympique de Marseille tenta reagir após um início irregular na Champions. Com uma vitória e duas derrotas, o time francês soma três pontos e ocupa a 18ª colocação na tabela geral. Sob o comando de Roberto De Zerbi, a equipe vem embalada pela vitória sobre o Auxerre no Campeonato Francês e aposta no apoio da torcida no Vélodrome para encostar no grupo de classificação direta.
Ficha do jogo
A Atalanta, por sua vez, vive situação parecida. Os italianos estão logo acima, em 17º lugar, com quatro pontos, e buscam um resultado positivo fora de casa para manter-se entre os clubes que avançariam aos playoffs. O técnico Ivan Juric terá os retornos de Scamacca e De Ketelaere, mas o time vem de derrota para a Udinese na Série A e sabe que o duelo na França será decisivo para o futuro na competição.
Tudo sobre o jogo entre Marseille x Atalanta (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Marseille 🆚 Atalanta
4ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Vélodrome, em Marselha (FRA)
👁️ Onde assistir: Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: José María Sánchez (ESP)
🚩 Assistentes: Raúl Cabañero (ESP) e Iñigo Prieto (ESP)
📺 VAR: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Marseille (Técnico: Roberto De Zerbi)
Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd e Garcia; Vermeeren, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixão; Aubameyang.
⚫🔵 Atalanta (Técnico: Ivan Juric)
Carnesecchi; Djimsiti, Hien e Kossounou; Zappacosta, Éderson, Pašalić e Bernasconi; De Ketelaere, Lookman e Krstović.
