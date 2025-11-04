Olympique de Marseille e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Estádio Vélodrome, em Marselha (FRA), pela 4ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX

O Olympique de Marseille tenta reagir após um início irregular na Champions. Com uma vitória e duas derrotas, o time francês soma três pontos e ocupa a 18ª colocação na tabela geral. Sob o comando de Roberto De Zerbi, a equipe vem embalada pela vitória sobre o Auxerre no Campeonato Francês e aposta no apoio da torcida no Vélodrome para encostar no grupo de classificação direta.

A Atalanta, por sua vez, vive situação parecida. Os italianos estão logo acima, em 17º lugar, com quatro pontos, e buscam um resultado positivo fora de casa para manter-se entre os clubes que avançariam aos playoffs. O técnico Ivan Juric terá os retornos de Scamacca e De Ketelaere, mas o time vem de derrota para a Udinese na Série A e sabe que o duelo na França será decisivo para o futuro na competição.

Tudo sobre o jogo entre Marseille x Atalanta (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Marseille 🆚 Atalanta

4ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Vélodrome, em Marselha (FRA)

👁️ Onde assistir: Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: José María Sánchez (ESP)

🚩 Assistentes: Raúl Cabañero (ESP) e Iñigo Prieto (ESP)

📺 VAR: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Marseille (Técnico: Roberto De Zerbi)

Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd e Garcia; Vermeeren, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixão; Aubameyang.

⚫🔵 Atalanta (Técnico: Ivan Juric)

Carnesecchi; Djimsiti, Hien e Kossounou; Zappacosta, Éderson, Pašalić e Bernasconi; De Ketelaere, Lookman e Krstović.

Marseille x Atalanta pela 4ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)

