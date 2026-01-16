Controle Econômico e Fair Play Financeiro: CBF visita LaLiga

A LaLiga recebeu nesta semana, em Madri (ESP), uma delegação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A missão era uma agenda técnica voltada à apresentação do modelo de Controle Econômico e Fair Play Financeiro da entidade espanhola. A visita faz parte do acordo de colaboração entre as instituições e de uma turnê internacional da entidade brasileira pelas principais ligas europeias.

A visita ocorreu nas últimas quarta e quinta-feiras. Estiveram presentes dirigentes da CBF, representantes de federações estaduais e executivos de clubes das Séries A e B do futebol brasileiro. O eixo central dos encontros foi o sistema de regulação econômica desenvolvido pela LaLiga, utilizado como instrumento de governança, controle orçamentário e sustentabilidade financeira do futebol profissional espanhol.

Essa iniciativa de entender o funcionamento do mecanismo noutro país mira o futuro: está alinhada ao processo conduzido pela CBF para implementar um sistema nacional de Controle Econômico, cuja aplicação progressiva está prevista a partir de 2026. No país europeu, a medida é considerada bem sucedida para redução das dívidas e cumprimento de obrigações por parte dos clubes.

Passo a passo

Na quarta, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, participou de uma reunião com Gustavo Dias Henrique, vice-presidente da CBF e um dos envolvidos no processo de modernização. O encontro teve como foco a troca de experiências sobre modelos de supervisão financeira, mecanismos de controle e impactos da regulação econômica sobre o equilíbrio competitivo das competições.

Já na quinta, a delegação brasileira participou de um programa de trabalho na sede da entidade espanhola, com sessões técnicas dedicadas ao Controle Econômico, Fair Play Financeiro e à gestão do ecossistema do futebol profissional. As reuniões abordaram o marco regulatório do modelo espanhol, os processos de monitoramento, os regimes de sanção e os efeitos práticos do sistema sobre a estabilidade financeira e a competitividade dos clubes.

- O Controle Econômico não é apenas uma ferramenta financeira, é um modelo de governança que protege os clubes, as competições e o próprio futebol. Na LaLiga, demonstramos que é possível crescer, ser competitivo e atrair investimento a partir da sustentabilidade e da responsabilidade - afirmou Javier Tebas. E concluiu:

- Compartilhar essa experiência com a CBF e com os clubes brasileiros é uma oportunidade para seguir construindo um futebol mais sólido em nível global.

Gustavo Dias Henrique destacou a importância do intercâmbio institucional ao longo do processo de transformação do futebol nacional.

- (O encontro) Foi uma valiosa oportunidade para conhecer em maior profundidade o modelo de gestão que tornou a liga espanhola uma referência global. O fair play financeiro já é uma realidade no Brasil, e a CBF reafirma seu compromisso com este processo ao analisar e se aprofundar nas experiências de outros mercados.

A delegação contou com representantes de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Vasco, Fluminense, Botafogo, Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, Cuiabá, Chapecoense, Coritiba, Cruzeiro, Internacional, Mirassol, Remo e América-MG.