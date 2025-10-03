Manchester United x Sunderland: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela sétima rodada da liga
Manchester United e Sunderland terão os caminhos cruzados pela sétima rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (4), às 11h (de Brasília), em Old Trafford, em Manchester (ING). O jogo terá transmissão do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Manchester United 🔴
Amargando a 14ª posição na tabela, com apenas duas vitórias nas primeiras seis rodadas da Premier League, o Manchester United chega ao duelo contra o Sunderland bastante pressionado e com a necessidade de garantir os três pontos. Não só pela classificação, mas para trazer uma sobrevida ao trabalho de Ruben Amorim. A imprensa inglesa aponta que o cargo do treinador português está em risco e vários nomes começam a surgir como candidatos a substituí-lo. Ou seja, é vencer ou vencer para os Red Devils, que estão a apenas três pontos zona de rebaixamento.
Sunderland ⚪🔴
Na contramão, o Sunderland é uma das sensações deste começo de Premier League. No retorno à elite inglesa, o time do técnico Régis Le Bris ocupa a 5ª posição, com 11 pontos conquistados. Porém, os Black Cats ainda não enfrentaram nenhuma equipe do Big 6 e o Manchester United inaugurará essa situação na atual temporada. Com apenas uma derrota, quatro gols sofridos e três partidas sem ser vazado, o Sunderland vem se mostrando um time, acima de tudo, consistente ao defender. A última rodada foi um exemplo disso, ao vencer o Nottingham Forest fora de casa e segurando a pressão imposta pelos mandantes até o fim. Portanto, será uma desafio para os Red Devils.
Tudo sobre o jogo entre Manchester United x Sunderland pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 🆚 Sunderland
7ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford (Manchester, ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Stuart Attwell (ING)
🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis (ING), Nicholas Hopton (ING), Dean Whitestone (ING)
📺 VAR: Neil Davies (ING) e Stuart Burt (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Bayindir; De Ligt, Maguire e Shaw; Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Mbeumo, Sesko e Matheus Cunha.
❌ Desfalques: Noussair Mazraoui e Lisandro Martínez.
Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)
Roefs; Hume, Mukiele, Alderete e Masuaku; Xhaka, Rigg e Sadiki; Talbi, Le Fée e Isidor.
❌ Desfalques: Reinildo (suspenso), Romaine Mundle, Leo Hjelde, Cirkin e Habib Diarra.
