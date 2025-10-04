Everton x Crystal Palace: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela 7ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
O Everton recebe o Crystal Palace em duelo válido pela 7ª rodada da Premier League 2025/2026, neste domingo (5), às 10h (de Brasília). O confronto no Hill Dickinson Stadium será transmitido pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Everton 🔵⚪
Após um início positivo na Premier League, o Everton busca se recuperar na classificação após três jogos sem vitórias. No entanto, os Toffees contam com o fator da nova casa como uma questão determinante, uma vez que estão invictos na temporada atuando no Hill Dickinson Stadium.
Crystal Palace 🔵🔴
Por outro lado, o Crystal Palace faz um grande início de temporada, ocupa a 3ª colocação da Premier League e segue invicto no torneio. Além disso, a equipe de Oliver Glasner vem de vitória na estreia da Conference League após um triunfo por 2 a 0 em Dínamo de Kiev.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Everton e Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Everton 🆚 Crystal Palace
7ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🕴️Arbitragem: Michael Salisbury
🚩 Assistentes: Marc Perry e Steve Meredith
📺 VAR: Chris Kavanagh
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Everton (Técnico: David Moyes)
Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane e Mykolenko; Gueye e Garner; Ndiaye, Alcaraz e Grealish; Beto.
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Guehi, Richards e Lacroix; Muñoz, Hughes, Lerma e Mitchell; Sarr e Pino; Mateta.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias