Onde Assistir

Everton x Crystal Palace: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pela 7ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
08:00
Everton e Crystal Palace se enfrentam, pela 7ª rodada da Premier League, no domingo (5)
imagem cameraEverton e Crystal Palace se enfrentam, pela 7ª rodada da Premier League, no domingo (5) (Foto: Arte/Lance!)
O Everton recebe o Crystal Palace em duelo válido pela 7ª rodada da Premier League 2025/2026, neste domingo (5), às 10h (de Brasília). O confronto no Hill Dickinson Stadium será transmitido pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Everton 🔵⚪

Após um início positivo na Premier League, o Everton busca se recuperar na classificação após três jogos sem vitórias. No entanto, os Toffees contam com o fator da nova casa como uma questão determinante, uma vez que estão invictos na temporada atuando no Hill Dickinson Stadium.

Crystal Palace 🔵🔴

Por outro lado, o Crystal Palace faz um grande início de temporada, ocupa a 3ª colocação da Premier League e segue invicto no torneio. Além disso, a equipe de Oliver Glasner vem de vitória na estreia da Conference League após um triunfo por 2 a 0 em Dínamo de Kiev.

Ficha do jogo

Everton-escudo-onde-assistir
EVE
Crystal Palace-escudo-onde-assistir
CRY
Premier League
7ª rodada
Data e Hora
Domingo, 5 de outubro, às 10h (de Brasília)
Local
Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING)
Árbitro
Michael Salisbury
Assistentes
Marc Perry e Steve Meredith
Var
Chris Kavanagh
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Everton e Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Everton 🆚 Crystal Palace
7ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🕴️Arbitragem: Michael Salisbury
🚩 Assistentes: Marc Perry e Steve Meredith
📺 VAR: Chris Kavanagh

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Everton (Técnico: David Moyes)
Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane e Mykolenko; Gueye e Garner; Ndiaye, Alcaraz e Grealish; Beto.

Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Guehi, Richards e Lacroix; Muñoz, Hughes, Lerma e Mitchell; Sarr e Pino; Mateta.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

