Manchester United x Manchester City: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 22ª rodada
Manchester United e Manchester City se enfrentam neste sábado (17), às 09h30 (de Brasília), pela 22ª rodada da Premier League. A partida será realizada em Old Trafford, em Manchester (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Manchester United chega ao clássico atravessando um período de instabilidade. Apesar do mando de campo e do peso do derby, o time tem oscilado bastante em seus resultados recentes, o que reflete a dificuldade em manter constância na competição. Nas últimas cinco rodadas, os Red Devils acumularam três empates, uma derrota e apenas uma vitória, desempenho que os mantém sob pressão na tabela.
O Manchester City, por sua vez, é favorito mesmo atuando fora de casa. A equipe mantém regularidade ao longo da temporada, apresenta um elenco equilibrado e segue entre os primeiros colocados da Premier League, consolidando-se como um dos principais postulantes ao título. O momento recente reforça esse cenário, com o City sustentando uma sequência invicta, somando duas vitórias e três empates nas últimas cinco partidas.
Tudo sobre o jogo entre Manchester United e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
United 🆚 City
22ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 09h30 (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Anthony Taylor
🚩 Assistentes: Gary Beswick, Adam Nunn e Samuel Barrott (quarto árbitro)
📺 VAR: Craig Pawson (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester United (Técnico: Altay Bayindir)
Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro e Manuel Ugarte; Patrick Dorgu, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Benjamin Sesko.
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Max Alleyne e O'Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Phil Foden, Rayan Cherki e Antoine Semenyo; Erling Haaland.
