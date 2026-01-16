Manchester United e Manchester City se enfrentam neste sábado (17), às 09h30 (de Brasília), pela 22ª rodada da Premier League. A partida será realizada em Old Trafford, em Manchester (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo MUN MCI 22ª rodada Premier League Data e Hora Sábado, 17 de janeiro, às 09h30 (de Brasília) Local Old Trafford, em Manchester (ING) Árbitro Anthony Taylor Assistentes Gary Beswick, Adam Nunn e Samuel Barrott (quarto árbitro) Var Craig Pawson (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR) Onde assistir

O Manchester United chega ao clássico atravessando um período de instabilidade. Apesar do mando de campo e do peso do derby, o time tem oscilado bastante em seus resultados recentes, o que reflete a dificuldade em manter constância na competição. Nas últimas cinco rodadas, os Red Devils acumularam três empates, uma derrota e apenas uma vitória, desempenho que os mantém sob pressão na tabela.

O Manchester City, por sua vez, é favorito mesmo atuando fora de casa. A equipe mantém regularidade ao longo da temporada, apresenta um elenco equilibrado e segue entre os primeiros colocados da Premier League, consolidando-se como um dos principais postulantes ao título. O momento recente reforça esse cenário, com o City sustentando uma sequência invicta, somando duas vitórias e três empates nas últimas cinco partidas.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United (Técnico: Altay Bayindir)

Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro e Manuel Ugarte; Patrick Dorgu, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Max Alleyne e O'Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Phil Foden, Rayan Cherki e Antoine Semenyo; Erling Haaland.

