menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Manchester United x Manchester City: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 22ª rodada

Avatar
Lance!
Manchester (ING)
Dia 16/01/2026
09:30
Manchester United x Manchester City: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraManchester United x Manchester City: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Manchester United e Manchester City se enfrentam neste sábado (17), às 09h30 (de Brasília), pela 22ª rodada da Premier League. A partida será realizada em Old Trafford, em Manchester (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Manchester United-escudo-onde-assistir
MUN
Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
22ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 17 de janeiro, às 09h30 (de Brasília)
Local
Old Trafford, em Manchester (ING)
Árbitro
Anthony Taylor
Assistentes
Gary Beswick, Adam Nunn e Samuel Barrott (quarto árbitro)
Var
Craig Pawson (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR)
Onde assistir

O Manchester United chega ao clássico atravessando um período de instabilidade. Apesar do mando de campo e do peso do derby, o time tem oscilado bastante em seus resultados recentes, o que reflete a dificuldade em manter constância na competição. Nas últimas cinco rodadas, os Red Devils acumularam três empates, uma derrota e apenas uma vitória, desempenho que os mantém sob pressão na tabela.

continua após a publicidade

O Manchester City, por sua vez, é favorito mesmo atuando fora de casa. A equipe mantém regularidade ao longo da temporada, apresenta um elenco equilibrado e segue entre os primeiros colocados da Premier League, consolidando-se como um dos principais postulantes ao título. O momento recente reforça esse cenário, com o City sustentando uma sequência invicta, somando duas vitórias e três empates nas últimas cinco partidas.

Tudo sobre o jogo entre Manchester United e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
United 🆚 City
22ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 09h30 (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Anthony Taylor
🚩 Assistentes: Gary Beswick, Adam Nunn e Samuel Barrott (quarto árbitro)
📺 VAR: Craig Pawson (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United (Técnico: Altay Bayindir)
Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro e Manuel Ugarte; Patrick Dorgu, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Max Alleyne e O'Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Phil Foden, Rayan Cherki e Antoine Semenyo; Erling Haaland.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

SIGA: City abre o placar contra o United no clássico de Manchester
Manchester City e Manchester United durante clássico na Premier League (Foto: AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias