Levantamento mostra ranking de jogadores mais caros do mundo em 2026

O Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES) divulgou um levantamento atualizado com os jogadores mais caros do mundo do futebol. A pesquisa leva em consideração uma projeção do valor de mercado do atleta com uma margem de erro de 10% para mais ou menos. No top cinco da lista surgem craques de Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique e Liverpool. O ranking mostra apenas o jogador mais caro de cada equipe.

O CIES define que margem do valor se baseia na capacidade financeira do clube comprador mais provável. Ou seja, a pesquisa considera um grupo de times que poderiam investir nos atletas e uma variação do valor necessário para a transferências. Além disso, os números consideram quanto custaria a compra de 100% dos direitos econômicos, incluindo os valores previstos de bonificação, e não consideram cláusulas de recisão.

Diante desse cenário, o atacante Lamine Yamal lidera com folga a lista levantada pelo CIES, com valor de mercado apontado entre 317 e 369 milhões de euros, seguido pelo centroavante do Manchester City Erling Haaland, avaliado entre 217 e 276 milhões de euros. Fechando o top três, Mbappé tem valor de mercado apontado na margem de 186 a 216 milhões de euros.

Os valores, apesar de apresentarem uma margem, usa como regra o mesmo nível de inflação das últimas duas janelas de transferência finalizadas, o que mantém a fidelidade na comparação das avaliações de mercado dos jogadores. O top dez da lista segue um padrão parecido de jogador, em que todos têm abaixo de 30 anos, a maioria menos de 25, e atuando entre as cinco maiores ligas europeias.

Algumas promessas dos últimos anos que se desenvolveram despontam como os mais valiosos hoje em dia, casos de Désiré Doué, do PSG, Kenan Yildz, da Juventus, e Nick Woltemade, do Newcastle. Estrelas como Harry Kane, por exemplo, não aparecem na parte de cima da lista. No caso do Bayern, o atacante Olise, promessa que surgiu no futebol francês, ocupa o posto de mais caro do clube alemão.

Na média, a idade dos atletas do top dez é de 22,7 anos. O mais velho da lista é o atacante francês Mbappé, que tem 27 anos. No recorte dos brasileiros, o mais bem colocado é Estêvão, de 18 anos, que ocupa a 11ª posição, cotado entre 110 e 128 milhões de euros. E o primeiro clube do Brasileirão é o Palmeiras, representado por Vitor Roque, que fica na 16ª colocação entre os mais caros do mundo, com valor na margem de 79 a 92 milhões de euros.

Nomes como Vini Jr, Rodrygo, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães são outros nomes de peso da Seleção Brasileira e que não aparecem no levantamento do CIES.

Veja o top dez jogadores mais caros do mundo segundo o CIES

1 . Lamine Yamal (Barcelona) - 317 e 369 milhões de euros 2 . Erling Haaland (Manchester City) - 217 e 276 milhões de euros 3 . Kylian Mbappé (Real Madrid) - 186 a 216 milhões de euros 4 . Michael Olise (Bayern de Munique) - 127 a 147 milhões de euros 5 . Florian Wirtz (Liverpool) - 126 a 146 milhões de euros 6 . Désiré Doué (PSG) - 124 a 145 milhões de euros 7 . Julián Álvarez (Atlético de Madrid) 118 a 137 milhões de euros 8 . Morgan Rogers (Aston Villa) - 116 a 135 milhões de euros 9 . Kenan Yildz (Juventus) - 112 a 130 milhões de euros 10 . Nick Woltemade (Newcastle) - 112 a 130 milhões