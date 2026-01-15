Jornalista é sincero sobre Paquetá, alvo do Flamengo: 'Acho superestimado'

Durante um programa ao vivo do "Canal Uol", o jornalista Julio Gomes fez uma crítica ao jogador do West Ham Lucas Paquetá, alvo do Flamengo na janela de transferências. O interesse do clube carioca pelo atleta, que é Cria do Ninho, já é antigo.

No quadro, Julio disse que não enxerga Paquetá como um jogador que pode mudar o patamar do Flamengo. O jornalista ainda completou dizendo que acha ele "superestimado" e que, se fosse o treinador da Seleção Brasileira, não o levaria para a Copa do Mundo.

- Eu não acho que o Paquetá mude o patamar do Flamengo. Na verdade, eu acho o Paquetá um jogador superestimado. É um jogador de Seleção Brasileira, mas da minha Seleção ele não seria. Eu não levaria para a Copa - afirmou.

Lucas Paquetá no Flamengo?

O Flamengo confirmou o interesse na contratação de Lucas Paquetá e está disposto a fazer um dos maiores investimentos de sua história para repatriar o meia. O clube admite abrir o cofre e pagar cerca de 40 milhões de euros ao West Ham para contar com o jogador já no início da temporada. A negociação, no entanto, é considerada complexa e envolve entraves importantes do lado inglês.

West Ham na zona de rebaixamento

Recentemente, o clube inglês fez uma "brincadeira" com o Flamengo e com o jogador nas redes sociais. Na página oficial do West Ham no "Tiktok", o time publicou fotos do meio-campista ao som da música "Não me faça chorar", do cantor Pablo, conhecido como o "rei da sofrência", com participação da cantora Priscila Senna.

A temporada do West Ham na Premier League não é nada boa. Na 18° colocação, o clube é o primeiro time na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. Na liga, apenas três times são rebaixados.

Lucas Paquetá durante treino do West Ham (Foto: Divulgação/West Ham)

Números de Paquetá na temporada

Mesmo sendo convocado com frequência para a Seleção Brasileira, Lucas Paquetá não está vivendo sua temporada mais brilhante com a camisa do time inglês. Até agora, foram 18 partidas, com quatro gols marcados e uma assistência.