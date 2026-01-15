menu hamburguer
Jornalista é sincero sobre Paquetá, alvo do Flamengo: 'Acho superestimado'

Julio Gomes, da Uol, também disse que não levaria o meia para a Copa do Mundo

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 15/01/2026
07:40
Lucas Paquetá na Seleção Brasileira
imagem cameraLucas Paquetá na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Durante um programa ao vivo do "Canal Uol", o jornalista Julio Gomes fez uma crítica ao jogador do West Ham Lucas Paquetá, alvo do Flamengo na janela de transferências. O interesse do clube carioca pelo atleta, que é Cria do Ninho, já é antigo.

No quadro, Julio disse que não enxerga Paquetá como um jogador que pode mudar o patamar do Flamengo. O jornalista ainda completou dizendo que acha ele "superestimado" e que, se fosse o treinador da Seleção Brasileira, não o levaria para a Copa do Mundo.

- Eu não acho que o Paquetá mude o patamar do Flamengo. Na verdade, eu acho o Paquetá um jogador superestimado. É um jogador de Seleção Brasileira, mas da minha Seleção ele não seria. Eu não levaria para a Copa - afirmou.

Lucas Paquetá no Flamengo?

O Flamengo confirmou o interesse na contratação de Lucas Paquetá e está disposto a fazer um dos maiores investimentos de sua história para repatriar o meia. O clube admite abrir o cofre e pagar cerca de 40 milhões de euros ao West Ham para contar com o jogador já no início da temporada. A negociação, no entanto, é considerada complexa e envolve entraves importantes do lado inglês.

West Ham na zona de rebaixamento

Recentemente, o clube inglês fez uma "brincadeira" com o Flamengo e com o jogador nas redes sociais. Na página oficial do West Ham no "Tiktok", o time publicou fotos do meio-campista ao som da música "Não me faça chorar", do cantor Pablo, conhecido como o "rei da sofrência", com participação da cantora Priscila Senna.

A temporada do West Ham na Premier League não é nada boa. Na 18° colocação, o clube é o primeiro time na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. Na liga, apenas três times são rebaixados.

Lucas Paquetá durante treino do West Ham
Lucas Paquetá durante treino do West Ham (Foto: Divulgação/West Ham)

Números de Paquetá na temporada

Mesmo sendo convocado com frequência para a Seleção Brasileira, Lucas Paquetá não está vivendo sua temporada mais brilhante com a camisa do time inglês. Até agora, foram 18 partidas, com quatro gols marcados e uma assistência.

