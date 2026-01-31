Manchester United x Fulham: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League
Manchester United e Fulham se enfrentam neste domingo (1º), às 11h (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 24ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
O Manchester United vive grande momento desde a chegada de Michael Carrick. A equipe venceu os dois últimos jogos na Premier League – contra Manchester City e Arsenal – e ocupa a quarta colocação, com 38 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Champions League. O único desfalque confirmado é Dorgu, lesionado na última rodada.
Ficha do jogo
O Fulham também faz campanha consistente. Na sétima posição, com 34 pontos, os Cottagers seguem vivos na briga por competições europeias e chegam embalados após vitória por 2 a 1 sobre o Brighton. O técnico Marco Silva deve repetir a formação titular, sem baixas de última hora.
Tudo sobre Manchester United x Fulham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 🆚 Fulham
24ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 1º de fevereiro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: John Brooks (ING)
🚩 Assistentes: Simon Bennett (ING) e Matt Wilkes (ING)
📺 VAR: James Bell (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔴 Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Martinez e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Diallo, Sesko e Mbeumo.
⚪⚫ Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno; Castagne, Andersen, Cuenca e Robinson; Berge, Iwobi, Wilson, Kevin e Smith Rowe; Jimenez.
