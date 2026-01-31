Lyon e Lille se enfrentam neste domingo (1º), às 11h (de Brasília), no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu (FRA), pela 20ª rodada da Ligue 1 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV (streaming).

O Lyon vive um momento excepcional na temporada. A equipe comandada por Paulo Fonseca emplacou nove vitórias consecutivas e ocupa a 4ª colocação do Campeonato Francês, com 36 pontos. Embalado pelo hat-trick de Endrick na última rodada e pela força como mandante, o time busca o décimo triunfo seguido para seguir firme na briga pelo G-4.

Ficha do jogo LYO LIL 20ª rodada Ligue 1 Data e Hora domingo, 1º de fevereiro, às 11h (de Brasília) Local Groupama Stadium, em Décines-Charpieu (FRA) Árbitro François Letexier Assistentes Huseyin Ocak e Nicolas Durand Var Marc Bollengier Onde assistir CazéTV

Já o Lille tenta confirmar reação após um período de instabilidade. Atualmente na 5ª posição, com 32 pontos, os Dogues vinham de cinco derrotas consecutivas, mas se recuperaram ao vencer o Freiburg pela Europa League. Agora, fora de casa, o objetivo é voltar a pontuar na Ligue 1 para se aproximar da zona de classificação à Champions.

Tudo sobre Lyon x Lille (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Lyon 🆚 Lille

20ª rodada – Ligue 1

📆 Data e horário: domingo, 1º de fevereiro, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Groupama Stadium, em Décines-Charpieu (FRA)

👁️ Onde assistir: CazéTV (streaming)

🕴️ Árbitro: François Letexier

🚩 Assistentes: Huseyin Ocak e Nicolas Durand

📺 VAR: Marc Bollengier

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)

Greif; Maitland-Niles, Clinton Mata, Ruben Kluivert e Abner; Tanner Tessmann e Tyler Morton; Khalis Merah, Mathys de Carvalho e Afonso Moreira; Endrick.

🔴⚪ Lille (Técnico: Bruno Génésio)

Özer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Aïssa Mandi e Romain Perraud; Mukau, Bouaddi, Haraldsson e Ethan Mbappé; Matias Fernández-Pardo e Olivier Giroud.

Lyon x Lille pela 20ª rodada do Campeonato Francês (Arte: Lance!)

