Manchester United x Everton: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 12ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Manchester United e Everton se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 17h (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Estádio Old Trafford, em Manchester (ING), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo marca golaço de bicicleta em vitória do Al-Nassr
Futebol Internacional23/11/2025
- Fora de Campo
Web se choca com gol antológico de Richarlison: ‘Na Copa’
Fora de Campo23/11/2025
- Futebol Internacional
‘480 milhões de euros jogados no lixo’, diz jornal sobre derrota do Liverpool
Futebol Internacional23/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
Após três vitórias seguidas, o Manchester United emplacou dois empates por 2 a 2, contra Nottingham Forest e Tottenham. A equipe de Ruben Amorim ocupa a décima posição da Premier League, mas pode se aproximar do G4 por uma combinação de resultados.
O Everton, por outro lado, tem apenas três triunfos nos últimos dez jogos na temporada. Na 13ª posição, os Toffees terão dificuldades para brigar no topo do Campeonato Inglês e tentam se manter distante da zona de rebaixamento.
Tudo sobre o jogo entre Manchester United e Everton (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 🆚 Everton
12ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: segunda-feira, 24 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Tony Harrington
🚩 Assistentes: Nicholas Hopton, Craig Taylor e Anthony Taylor (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Howard (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Senne Lammens; Leny Yoro, Matthijs de Ligt e Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Mason Mount e Matheus Cunha.
Everton (Técnico: David Moyes)
Jordan Pickford; James Garner, James Tarkowski, Michael Keane e Vitalii Mykolenko; Idrissa Gueye, Tim Iroegbunam e Kiernan Dewsbury‑Hall; Iliman Ndiaye, Jack Grealish e Thierno Barry.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias