Onde Assistir

Manchester United x Everton: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 12ª rodada

Manchester (ING)
Dia 23/11/2025
17:33
imagem cameraManchester United x Everton: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Manchester United e Everton se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 17h (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Estádio Old Trafford, em Manchester (ING), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Manchester United-escudo-onde-assistir
MUN
Everton-escudo-onde-assistir
EVE
12ª rodada
Premier League
Data e Hora
Segunda-feira, 24 de novembro, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)
Árbitro
Tony Harrington
Assistentes
Nicholas Hopton, Craig Taylor e Anthony Taylor (quarto árbitro)
Var
Paul Howard (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)
Onde assistir

Após três vitórias seguidas, o Manchester United emplacou dois empates por 2 a 2, contra Nottingham Forest e Tottenham. A equipe de Ruben Amorim ocupa a décima posição da Premier League, mas pode se aproximar do G4 por uma combinação de resultados.

O Everton, por outro lado, tem apenas três triunfos nos últimos dez jogos na temporada. Na 13ª posição, os Toffees terão dificuldades para brigar no topo do Campeonato Inglês e tentam se manter distante da zona de rebaixamento.

Tudo sobre o jogo entre Manchester United e Everton (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 🆚 Everton
12ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: segunda-feira, 24 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Tony Harrington
🚩 Assistentes: Nicholas Hopton, Craig Taylor e Anthony Taylor (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Howard (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Senne Lammens; Leny Yoro, Matthijs de Ligt e Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Mason Mount e Matheus Cunha.

Everton (Técnico: David Moyes)
Jordan Pickford; James Garner, James Tarkowski, Michael Keane e Vitalii Mykolenko; Idrissa Gueye, Tim Iroegbunam e Kiernan Dewsbury‑Hall; Iliman Ndiaye, Jack Grealish e Thierno Barry.

Jogadores do Manchester United comemoram gol de Matheus Cunha sobre o Brighton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
