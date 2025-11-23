menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (23/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta domingo (23)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/11/2025
08:00
Tottenham vence Arsenal por 1 a 0 em amistoso de pré-temporada (Foto: Peter PARKS / AFP)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (23), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os jogos das séries A e B do Brasileirão, além dos campeonatos do futebol europeu - inglês, alemão, italiano, francês etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 23 de novembro de 2025)

Brasileirão

Bahia x Vasco – 16h – Globo, ge tv e Premiere
São Paulo x Juventude – 16h – Globo e Premiere
Sport x Vitória – 18h30 – Premiere
Cruzeiro x Corinthians – 20h30 – Prime Video

Brasileirão Série B

Amazonas x Coritiba – 16h30 – Disney+
Athletic x Paysandu – 16h30 – Disney+
Athletico-PR x América-MG – 16h30 – ESPN 4, Desimpedidos, SportyNet, N Sports e Disney+
Botafogo-SP x Avaí – 16h30 – SportyNet+, Kwai e Disney+
Chapecoense x Atlético-GO – 16h30 – Desimpedidos, N Sports e Disney+
Cuiabá x Criciúma – 16h30 – ESPN 5 e Disney+
Operário-PR x Ferroviária – 16h30 – Disney+
Remo x Goiás – 16h30 – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

Leeds United x Aston Villa – 11h – ESPN e Disney+
Arsenal x Tottenham – 13h30 – ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o Arsenal recebe o rival Tottenham para duelo pela Premier League (Foto: Henry Nicholls)

Campeonato Alemão

RB Leipzig x Werder Bremen – 11h30 – Sportv, CazéTV e OneFootball
St. Pauli x Union Berlin – 13h30 – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Francês

Brest x Metz – 13h15 – CazéTV

Campeonato Italiano

Hellas Verona x Parma – 8h30 – Disney+
Cremonese x Roma – 11h – ESPN 4 e Disney+
Lazio x Lecce – 14h – ESPN 4 e Disney+
Inter de Milão x Milan – 16h45 – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Espanhol

Real Oviedo x Rayo Vallecano – 10h – Disney+
Real Bétis x Girona – 12h15 – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
Getafe x Atlético de Madrid – 14h30 – Xsports e Disney+
Elche x Real Madrid – 17h – Disney+

Campeonato Holandês

Heerenveen x AZ Alkmaar – 8h15 – Disney+
Feyenoord x N.E.C. Nijmegen – 10h30 – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Italiano feminino

Lazio (F) x Inter de Milão (F) – 8h30 – Canal GOAT
Juventus (F) x Fiorentina (F) – 11h – Canal GOAT

Campeonato Inglês (segunda divisão)

Sheffield Wednesday x Sheffield United – 9h – ESPN e Disney+

Campeonato Alemão (segunda divisão)

Kaiserslautern x Holstein Kiel – 9h30 – OneFootball
Nurnberg x Arminia Bielefeld – 9h30 – OneFootball
Karlsruher x Elversberg – 9h30 – OneFootball

Campeonato Alemão (terceira divisão)

1860 Munique x Saarbrucken – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

Deportivo La Coruña x Ceuta – 10h – Disney+
Huesca x Sporting Gijón – 12h15 – Disney+
Burgos x Racing Santander – 14h30 – Disney+

Campeonato Norueguês

Bryne x Sarpsborg – 10h30 – OneFootball
Ham-kam x Haugesund – 10h30 – OneFootball
Fredrikstad x Viking – 15h15 – OneFootball

Paulistão feminino

Ferroviária (F) x Palmeiras (F) – 11h – Sportv, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play

Campeonato Turco

Besiktas x Samsunspor – 11h – Disney+
Rizespor x Fenerbahçe – 14h – Disney+

Campeonato Italiano (segunda divisão)

Monza x Cesena – 13h15 – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Campeonato Grego

PAOK x Kifisia – 14h – SportyNet
AEK x Aris – 16h – SportyNet

Campeonato Saudita

Al Nassr x Al Khaleej – 14h30 – BandSports e Canal GOAT
Al Taawoun x NEOM – 14h30 – Canal GOAT

Campeonato Norueguês

Fredrikstad x Viking – 15h15 – OneFootball

Campeonato Uruguaio

Peñarol x Nacional – 16h30 – Disney+

Campeonato Peruano

Alianza Lima x UTC – 17h – Fanatiz
Alianza Universidad x Juan Pablo II College – 17h – Fanatiz
Cienciano x Ayacucho – 17h – Fanatiz
Comerciantes Unidos x ADT Tarma – 17h – Fanatiz
Sport Huancayo x Cusco – 17h – Fanatiz

MLS

Cincinnati x Inter Miami – 19h – Apple TV+
Philadelphia Union x New York City – 21h45 – Apple TV+

Campeonato Argentino

Boca Juniors x Talleres – 20h – ESPN 4 e Disney+

