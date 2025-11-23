Ferroviária x Palmeiras feminino: onde assistir e escalações
Equipes brigam por vaga na final do Paulistão Feminino
- Matéria
- Mais Notícias
Ferroviária e Palmeiras duelam neste domingo (23), às 11h (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino. O jogo conta com opções de transmissões na TV e no streaming: SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play.
Relacionadas
Na última quinta-feira (20), as equipes se enfrentaram pela final da Copa do Brasil e o Palmeiras levou a melhor por 4 a 2. O jogo de volta, na Arena Barueri, será na quinta-feira (4), às 19h (horário de Brasília), na Arena Barueri, com mando do Palmeiras.
Na outra chave, o Corinthians abriu vantagem diante do Palmeiras, após vencer por 2 a 1 neste sábado (22). Jhonson, duas vezes, marcou os gols das Brabas, e Crivelari para as Soberanas.
Léo Mendes terá que adotar uma estratégia diferente para aproveitar o fator casa. Para isso, conta com destaques como Natalia Vendito e Julia Beatriz.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Do lado palmeirense, Rosana Augusto deve manter a base da equipe campeã. Nomes como Brena, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres devem começar no time titular.
➡️ Gotham vence Washington Spirit e é campeão da NWSL
FERROVIÁRIA X PALMEIRAS - ONDE ASSISTIR
- Data: domingo, 23 de novembro
- Horário: 11h (de Brasília)
- Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
- Onde assistir: SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Rafa Soares, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Duda e Micaelly; Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.
PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Fe Palermo, Pati Maldaner e Ingryd; Andressinha, Brena, Raíssa Bahia e Rhay Coutinho; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.
- Matéria
- Mais Notícias