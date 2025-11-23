menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Ferroviária x Palmeiras feminino: onde assistir e escalações

Equipes brigam por vaga na final do Paulistão Feminino

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 23/11/2025
05:44
Ferroviária e Palmeiras duelam pela semifinal do Paulistão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)
Ferroviária e Palmeiras duelam pela semifinal do Paulistão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ferroviária e Palmeiras duelam neste domingo (23), às 11h (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino. O jogo conta com opções de transmissões na TV e no streaming: SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play.

Na última quinta-feira (20), as equipes se enfrentaram pela final da Copa do Brasil e o Palmeiras levou a melhor por 4 a 2. O jogo de volta, na Arena Barueri, será na quinta-feira (4), às 19h (horário de Brasília), na Arena Barueri, com mando do Palmeiras.

Na outra chave, o Corinthians abriu vantagem diante do Palmeiras, após vencer por 2 a 1 neste sábado (22). Jhonson, duas vezes, marcou os gols das Brabas, e Crivelari para as Soberanas.

Léo Mendes terá que adotar uma estratégia diferente para aproveitar o fator casa. Para isso, conta com destaques como Natalia Vendito e Julia Beatriz.

Nat Vendito, da Ferroviária, participa da Libertadores Feminina. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)
Nat Vendito, da Ferroviária, participa da Libertadores Feminina. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)

Do lado palmeirense, Rosana Augusto deve manter a base da equipe campeã. Nomes como Brena, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres devem começar no time titular.

Palmeiras garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
Partida entre Palmeiras e América-MG, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, na Arena Crefisa Barueri, em Barueri-SP. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

FERROVIÁRIA X PALMEIRAS - ONDE ASSISTIR

  • Data: domingo, 23 de novembro
  • Horário: 11h (de Brasília)
  • Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
  • Onde assistir: SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Rafa Soares, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Duda e Micaelly; Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Fe Palermo, Pati Maldaner e Ingryd; Andressinha, Brena, Raíssa Bahia e Rhay Coutinho; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.

