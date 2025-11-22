Inter de Milão e Milan se enfrentam neste domingo (23), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA), pela 12ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e (canal fechado) e pelo Disney+➡️Clique para assistir na Disney+

Ficha do jogo INT MIL 12ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora Domingo, 23 de novembro, às 16h45 (de Brasília) Local San Siro, em Milão (ITA) Árbitro Simone Sozza Assistentes Giorgio Peretti, Valerio Colarossi e Matteo Marcenaro (quarto árbitro) Var Gianluca Aureliano e Aleandro Di Paolo (AVAR) Onde assistir

Inter e Milan chegam ao Derby della Madonnina embalados e envolvidos diretamente na disputa pela liderança do Campeonato Italiano. A Inter divide a ponta com a Roma, enquanto o Milan ocupa a terceira posição ao lado do Napoli.

O clássico ganha peso pelo retrospecto recente: após um longo período de hegemonia nerazzurra, o Milan emendou cinco dérbis sem derrota na última temporada e pode alcançar sua terceira vitória consecutiva como visitante, feito que não ocorre desde 2005. Mesmo vivendo ótimo momento, com 11 vitórias em 12 partidas e números sólidos sob Cristian Chivu, a Beneamata ainda convive com um jejum diante de Milan, Juventus e Napoli, sem vencer esses rivais desde abril de 2024.

O Milan, por sua vez, atravessa sua melhor fase em mais de dois anos, com apenas uma derrota em 13 jogos e uma sequência de 11 partidas invicto, apoiado no protagonismo de Rafael Leão, que já participou de sete gols contra a Inter. Do outro lado, Lautaro Martínez se prepara para sua 350ª partida pelo clube e busca atingir a marca de dez gols no dérbi, algo alcançado por apenas seis jogadores na história do confronto, reforçando seu papel como principal artilheiro em atividade no clássico.

Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão x Milan (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão 🆚 Milan

12ª rodada – Campeonato Italiano

📆 Data e horário: Domingo, 23 de novembro, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)

👁️ Onde assistir: ESPN 3 (canal fechado) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Simone Sozza (ITA)

🚩 Assistentes: Giorgio Peretti, Valerio Colarossi e Matteo Marcenaro (quarto árbitro)

📺 VAR: Gianluca Aureliano e Aleandro Di Paolo (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚫ Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

🔴⚫ Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Rafael Leão.

(Arte: Lance!)

