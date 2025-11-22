menu hamburguer
PC Oliveira esclarece polêmica de arbitragem em Flamengo x Bragantino

Equioes estão se enfrentando na noite deste sábado (22)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/11/2025
22:50
PC OLIVEIRA2
imagem cameraPC Oliveira analisou lance polêmico em Flamengo x Bragantino (Foto: Reprodução Globo)
Flamengo e RB Bragantino estão se enfrentando, na noite deste sábado (22), em jogo válido pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. O consultor de arbitragem da Globo, PC Oliveira, esclareceu uma polêmica de arbitragem do confronto.

Aos 27 do primeiro tempo, depois de uma bola cruzada, Jhon Jhon cortou uma bola, mas acabou pegando com a canela na cabeça de Éverton Cebolinha. Em campo, o árbitro não marcou pênalti, e o VAR também não chamou.

Para PC Oliveira, o árbitro acertou em não marcar o pênalti em Flamengo x Bragantino, por que o contato foi acidental. Veja o lance polêmico abaixo:

Arrascaeta em Flamengo x Bragantino (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Veja o lance polêmico em Flamengo x Bragantino

Escalação das equipes

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida deste sábado (22) contra o RB Bragantino, pela 35ª rodada do Brasileirão. Para o jogo no Maracanã, às 21h30, (de Brasília), o Rubro-Negro conta com o retorno de Arrascaeta, desfalque contra o Fluminense.

A grande notícia para esta partida é a volta do camisa 10, que ficou fora da última partida após retornar da seleção do Uruguai. Também estarão à disposição Alex Sandro e Varela. Os três começam jogando.

O Flamengo está escalado para enfrentar o Bragantino com: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha e Plata.

O RB Bragantino entra em campo contra o Flamengo com: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

Até aqui, o Rubro-Negro vai vencendo o confronto por 1 a 0, com gol de Arrascaeta.

