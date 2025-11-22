PC Oliveira esclarece polêmica de arbitragem em Flamengo x Bragantino
Equioes estão se enfrentando na noite deste sábado (22)
- Matéria
- Mais Notícias
Flamengo e RB Bragantino estão se enfrentando, na noite deste sábado (22), em jogo válido pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. O consultor de arbitragem da Globo, PC Oliveira, esclareceu uma polêmica de arbitragem do confronto.
Torcedores reclamam de ausência de cartão vermelho em Flamengo x RB Bragantino
Fora de Campo
Arbitragem de Palmeiras x Fluminense irrita torcedores: ‘Que loucura’
Fora de Campo
Decisão de Abel Ferreira em Palmeiras x Fluminense divide opiniões: ‘Por quê?’
Fora de Campo
Aos 27 do primeiro tempo, depois de uma bola cruzada, Jhon Jhon cortou uma bola, mas acabou pegando com a canela na cabeça de Éverton Cebolinha. Em campo, o árbitro não marcou pênalti, e o VAR também não chamou.
➡️Arbitragem de Palmeiras x Fluminense irrita torcedores: 'Que loucura'
Para PC Oliveira, o árbitro acertou em não marcar o pênalti em Flamengo x Bragantino, por que o contato foi acidental. Veja o lance polêmico abaixo:
Veja o lance polêmico em Flamengo x Bragantino
Escalação das equipes
O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida deste sábado (22) contra o RB Bragantino, pela 35ª rodada do Brasileirão. Para o jogo no Maracanã, às 21h30, (de Brasília), o Rubro-Negro conta com o retorno de Arrascaeta, desfalque contra o Fluminense.
A grande notícia para esta partida é a volta do camisa 10, que ficou fora da última partida após retornar da seleção do Uruguai. Também estarão à disposição Alex Sandro e Varela. Os três começam jogando.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O Flamengo está escalado para enfrentar o Bragantino com: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha e Plata.
O RB Bragantino entra em campo contra o Flamengo com: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.
Até aqui, o Rubro-Negro vai vencendo o confronto por 1 a 0, com gol de Arrascaeta.
- Matéria
- Mais Notícias