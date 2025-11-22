Sport e Vitória disputam clássico nordestino a partir das 18h30 deste domingo (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.

Já rebaixado e sem possibilidades de deixar a lanterna do Brasileirão, o Sport tem apenas 17 pontos no campeonato. O Vitória, por sua vez, está na 17ª posição, com 36, um a menos em relação ao Santos, primeiro time fora do Z-4.

Ficha do jogo SPT VIT 35ª rodada Campeonato Brasileiro

Como chega o Sport?

Dá para dizer que o Leão da Ilha já está entregue no Brasileirão. Rebaixado com antecedência, o clube faz uma campanha para esquecer e amarga 12 jogos sem saber o que é vencer no torneio, com direito a sete derrotas seguidas. A última delas foi para o Botafogo, na última terça-feira, quando, mesmo depois de abrir 2 a 0, tomou a virada por 3 a 2 no Nilton Santos.

Para tentar quebrar essa sequência, o técnico César Lucena vai ter o retorno do zagueiro Ramon Menezes e do lateral-direito Matheus Alexandre, que cumpriram suspensão contra o Glorioso. Por outro lado, o lateral-esquerdo Igor Cariús está fora do duelo contra o Vitória devido ao acúmulo de cartões amarelos. Quem também está suspenso é o goleiro Gabriel, que pertence ao time baiano e vai abrir espaço para Caíque França retornar ao time titular.

César Lucena comanda treino do Sport; veja onde assistir a partida contra o Vitória (Foto: Paulo Paiva / Sport)

Como vem o Vitória?

Já o Vitória quer evitar o mesmo destino do Sport e luta ponto a ponto contra o rebaixamento. Um exemplo disso foi o empate heroico contra o Palmeiras na última quarta-feira, no Allianz Parque, resultado que manteve o time vivo e a dois pontos de deixar o Z-4.

De olho neste objetivo, Jair Ventura não vai ter à disposição o volante Willian Oliveira, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Verdão e vai cumprir suspensão. Outra dúvida é a presença do goleiro Thiago Couto, que pertence ao Sport e foi destaque no empate na última quarta. As diretorias dos dois clubes negociam um acordo, e a intenção do time baiano é tê-lo em campo. Por outro lado, Lucas Arcanjo, Fintelman, Jamerson e Rúben Ismael seguem do departamento médico.

Jair Ventura comanda treino do Vitória no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️Técnico do Vitória, Jair Ventura já evitou rebaixamento do Sport

Confira arbitragem e prováveis times de Sport x Vitória

SPORT X VITÓRIA

35ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 23 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, Recife;

📺 Onde assistir Sport x Vitória: Premiere;

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ);

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

⚽ Prováveis escalações

SPORT (Técnico: César Lucena):

Caíque França; Matheus Alexandre, Ramon Menezes Rafael Thyere e Luan Candido; Rivera, Lucas Kal (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima; Matheusinho, Pablo e Léo Pereira.

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):

Thiago Couto (Yuri Sena); Lucas Halter, Camutanga e Edu; Raúl Cáceres, Ronald, Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renzo López.