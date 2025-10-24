Manchester United x Brighton: onde assistir e escalações do jogo pela Premier League

Manchester United vem de duas vitórias, mas tem Lisandro Martínez como desfalque.

Manchester United enfrenta Brighton no sábado, 25 de outubro, às 13h30 (de Brasília) em Old Trafford.

Manchester United e Brighton terão os caminhos cruzados neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), em Old Trafford, Manchester, pela nona rodada da Premier League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+ (streaming). ➡️ Assista à Premier League no Disney+

📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, Manchester
🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor (ING)
🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING), Adam Nunn (ING) e Gavin Ward (ING) - quarto árbitro
📺 VAR: Michael Oliver (ING) e Stuart Burt (ING) - assistente
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

Manchester United 🔴

Em fase crescente, com dois triunfos em sequência, incluindo contra o Liverpool em Anfield, o Manchester United de Ruben Amorim chega em bom momento para enfrentar o perigoso Brighton. Além disso, o treinador dos Red Devils está com praticamente força total à disposição, restando apenas Lisandro Martínez no departamento médico. Se vencer, em casa, o United pode vislumbrar o pelotão de cima da Premier League.

Mbeumo comemora seu gol pelo United contra o Liverpool (Foto: PETER POWELL / AFP)

Brighton 🔵⚪

Assim como o United, o Brighton atravessa um bom momento na temporada, já que sustenta uma sequência de quatro partidas sem derrotas, sendo duas vitórias. Uma delas, inclusive, contra o Chelsea em pleno Stamford Bridge. Porém, para o duelo em Old Trafford, Fabian Hürzeler tem problemas importantes para montar a equipe titular, já que Webster e March são baixas confirmadas, e Gruda e Mitoma dificilmente estarão à disposição.

O Brighton já venceu o Manchester City nesta Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Manchester United x Brighton pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United 🆚 Brighton

9ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, Manchester (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor (ING)

🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING), Adam Nunn (ING) e Gavin Ward (ING) - quarto árbitro

📺 VAR: Michael Oliver (ING) e Stuart Burt (ING) - assistente

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)

Lammers; De Ligt, Maguire e Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Dalot; Mbeumo, Sesko e Matheus Cunha.

❌ Desfalques: Lisandro Martínez

Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)

Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Baleba e Ayari; Minté, Rutter e Gómez; Welbeck.

❌ Desfalques: Webster, Hinshelwood, March, Gruda, Mitoma e Veltman.

