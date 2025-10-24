Manchester United x Brighton: onde assistir e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela nona rodada
Manchester United e Brighton terão os caminhos cruzados neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), em Old Trafford, Manchester, pela nona rodada da Premier League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+ (streaming). ➡️ Assista à Premier League no Disney+
Ficha do jogo
Manchester United 🔴
Em fase crescente, com dois triunfos em sequência, incluindo contra o Liverpool em Anfield, o Manchester United de Ruben Amorim chega em bom momento para enfrentar o perigoso Brighton. Além disso, o treinador dos Red Devils está com praticamente força total à disposição, restando apenas Lisandro Martínez no departamento médico. Se vencer, em casa, o United pode vislumbrar o pelotão de cima da Premier League.
Brighton 🔵⚪
Assim como o United, o Brighton atravessa um bom momento na temporada, já que sustenta uma sequência de quatro partidas sem derrotas, sendo duas vitórias. Uma delas, inclusive, contra o Chelsea em pleno Stamford Bridge. Porém, para o duelo em Old Trafford, Fabian Hürzeler tem problemas importantes para montar a equipe titular, já que Webster e March são baixas confirmadas, e Gruda e Mitoma dificilmente estarão à disposição.
Tudo sobre o jogo entre Manchester United x Brighton pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 🆚 Brighton
9ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor (ING)
🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING), Adam Nunn (ING) e Gavin Ward (ING) - quarto árbitro
📺 VAR: Michael Oliver (ING) e Stuart Burt (ING) - assistente
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Lammers; De Ligt, Maguire e Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Dalot; Mbeumo, Sesko e Matheus Cunha.
❌ Desfalques: Lisandro Martínez
Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)
Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Baleba e Ayari; Minté, Rutter e Gómez; Welbeck.
❌ Desfalques: Webster, Hinshelwood, March, Gruda, Mitoma e Veltman.
