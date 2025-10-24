Chelsea x Sunderland: onde assistir e escalações do jogo pela Premier League

Chelsea tem desfalques importantes, como Cole Palmer e Malo Gusto, mas conta com Estêvão em boa fase.

Chelsea enfrenta Sunderland no sábado, 25 de outubro, às 11h (de Brasília) no Stamford Bridge.

Chelsea e Sunderland terão os caminhos cruzados neste sábado (25), às 11h (de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, pela nona rodada da Premier League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+ (streaming). ➡️ Assista à Premier League no Disney+

Ficha do jogo CHE SUN 9ª rodada Premier League Data e Hora Sábado (25), às 11h (de Brasília) Local Stamford Bridge, Londres Árbitro Andy Madley (ING) Assistentes Nicholas Hopton (ING), Craig Taylor (ING) e Thomas Bramall (ING) - quarto árbitro Var Craig Pawson (ING) e Wade Smith (ING) - assistente Onde assistir

Chelsea 🔵

Embalado na temporada, o Chelsea chega para enfrentar a sensação da Premier League com desfalques pontuais, mas importantes. Cole Palmer e Malo Gusto são exemplos de baixas para Enzo Maresca. Assim, a aposta dos Blues prevalece em Estêvão, que está em um momento destacado, com dois gols anotados desde sua estreia na equipe. Porém, há uma dúvida no comando de ataque. Alejandro Garnacho pode ser introduzido na equipe titular e a disputa estaria ocorrendo com Guiu ou João Pedro.

Estêvão comemorando o primeiro gol marcado pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Sunderland 🔴⚪

Sensação da atual Premier League, o Sunderland de Régis Le Bris chega para o confronto contra o Chelsea visando o G4 e a manutenção no principal pelotão do Campeonato Inglês. Com 14 pontos conquistados, os recém-promovidos surpreendem, mas no primeiro grande teste, contra o Manchester United, acabaram sendo derrotados.

Sunderland venceu West Ham em rodada de abertura da Premier League (Foto: ANDY BUCHANAN/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Chelsea x Sunderland pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 Sunderland

9ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, Londres (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Andy Madley (ING)

🚩 Assistentes: Nicholas Hopton (ING), Craig Taylor (ING) e Thomas Bramall (ING) - quarto árbitro

📺 VAR: Craig Pawson (ING) e Wade Smith (ING) - assistente

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Estêvão, João Pedro, Pedro Neto (Garnacho); Guiu.

❌ Desfalques: Malo Gusto, Badiashile, Colwill, Essugo, Palmer e Delap.

Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)

Roefs; Hume, Mukiele, Ballard e Reinildo; Xhaka, Sadiki, Rigg; Talbi, Isidor e Le Fée

❌ Desfalques: Alderete, Alese, Cirkin, Habib Diarra e Mundle.

