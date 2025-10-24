menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Chelsea x Sunderland: onde assistir e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pela nona rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/10/2025
19:00
Chelsea x Sunderland: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraChelsea x Sunderland: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Chelsea enfrenta Sunderland no sábado, 25 de outubro, às 11h (de Brasília) no Stamford Bridge.
Transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
Chelsea tem desfalques importantes, como Cole Palmer e Malo Gusto, mas conta com Estêvão em boa fase.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Chelsea e Sunderland terão os caminhos cruzados neste sábado (25), às 11h (de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, pela nona rodada da Premier League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+ (streaming). ➡️ Assista à Premier League no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

CHE
SUN
9ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado (25), às 11h (de Brasília)
Local
Stamford Bridge, Londres
Árbitro
Andy Madley (ING)
Assistentes
Nicholas Hopton (ING), Craig Taylor (ING) e Thomas Bramall (ING) - quarto árbitro
Var
Craig Pawson (ING) e Wade Smith (ING) - assistente
Onde assistir

Chelsea 🔵

Embalado na temporada, o Chelsea chega para enfrentar a sensação da Premier League com desfalques pontuais, mas importantes. Cole Palmer e Malo Gusto são exemplos de baixas para Enzo Maresca. Assim, a aposta dos Blues prevalece em Estêvão, que está em um momento destacado, com dois gols anotados desde sua estreia na equipe. Porém, há uma dúvida no comando de ataque. Alejandro Garnacho pode ser introduzido na equipe titular e a disputa estaria ocorrendo com Guiu ou João Pedro.

continua após a publicidade
Estêvão comemorando o primeiro gol marcado pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Estêvão comemorando o primeiro gol marcado pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Sunderland 🔴⚪

Sensação da atual Premier League, o Sunderland de Régis Le Bris chega para o confronto contra o Chelsea visando o G4 e a manutenção no principal pelotão do Campeonato Inglês. Com 14 pontos conquistados, os recém-promovidos surpreendem, mas no primeiro grande teste, contra o Manchester United, acabaram sendo derrotados.

Sunderland venceu West Ham em rodada de abertura da Premier League (Foto: ANDY BUCHANAN/AFP)
Sunderland venceu West Ham em rodada de abertura da Premier League (Foto: ANDY BUCHANAN/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Chelsea x Sunderland pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Sunderland
9ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Andy Madley (ING)
🚩 Assistentes: Nicholas Hopton (ING), Craig Taylor (ING) e Thomas Bramall (ING) - quarto árbitro
📺 VAR: Craig Pawson (ING) e Wade Smith (ING) - assistente

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Robert Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Estêvão, João Pedro, Pedro Neto (Garnacho); Guiu.

❌ Desfalques: Malo Gusto, Badiashile, Colwill, Essugo, Palmer e Delap.

Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)
Roefs; Hume, Mukiele, Ballard e Reinildo; Xhaka, Sadiki, Rigg; Talbi, Isidor e Le Fée

❌ Desfalques: Alderete, Alese, Cirkin, Habib Diarra e Mundle.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias