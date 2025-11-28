menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Manchester City x Leeds: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 13ª rodada

Avatar
Lance!
Manchester (ING)
Dia 28/11/2025
12:00
Manchester City x Leeds: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraManchester City x Leeds: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Manchester City e Leeds se enfrentam neste sábado (29), às 12h (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Manchester (ING), com transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
LEE
13ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 29 de novembro, às 12h (de Brasília)
Local
Etihad Stadium, em Manchester (ING)
Árbitro
Peter Bankes
Assistentes
Edward Smart, Blake Antrobus e Gavin Ward (quarto árbitro)
Var
Robert Jones (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR)
Onde assistir

O Manchester City chega ao confronto após desempenhos ruins no retrospecto recente. A equipe ainda oscila na Premier League, onde vem de derrota para o Newcastle, que resultou em perda de posições na tabela, e perdeu para o Bayer Leverkusen. No torneio continental, soma 10 pontos e perdeu a invencibilidade no torneio.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Leeds é a primeira equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, somando 11 pontos. O time tem três vitórias, dois empates e perdeu sete na competição, e vem de três derrotas consecutivas para Brighton, Nottingham Forest e Aston Villa.

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Leeds (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Leeds
13ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Peter Bankes
🚩 Assistentes: Edward Smart, Blake Antrobus e Gavin Ward (quarto árbitro)
📺 VAR: Robert Jones (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
NikiDonnarumma; Matheus Nunes, John Stones, Josko Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Savinho, Reijnders, Phil Foden e Jeremy Doku; Erling Haaland. 

Leeds United (Técnico: Daniel Farke)
Lucas Perri; Bogle, Rodon, Struijk e Gudmundsson; Gruev, Ampadu e Tanaka; Aaronson, Nmecha e Okafor.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Com gol de Haaland, Manchester City venceu o Villarreal por 2 a 0, pela Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Com gol de Haaland, Manchester City venceu o Villarreal por 2 a 0, pela Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias