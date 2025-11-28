Manchester City x Leeds: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 13ª rodada
Manchester City e Leeds se enfrentam neste sábado (29), às 12h (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Manchester (ING), com transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Manchester City chega ao confronto após desempenhos ruins no retrospecto recente. A equipe ainda oscila na Premier League, onde vem de derrota para o Newcastle, que resultou em perda de posições na tabela, e perdeu para o Bayer Leverkusen. No torneio continental, soma 10 pontos e perdeu a invencibilidade no torneio.
Do outro lado, o Leeds é a primeira equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, somando 11 pontos. O time tem três vitórias, dois empates e perdeu sete na competição, e vem de três derrotas consecutivas para Brighton, Nottingham Forest e Aston Villa.
Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Leeds (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Leeds
13ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Peter Bankes
🚩 Assistentes: Edward Smart, Blake Antrobus e Gavin Ward (quarto árbitro)
📺 VAR: Robert Jones (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
NikiDonnarumma; Matheus Nunes, John Stones, Josko Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Savinho, Reijnders, Phil Foden e Jeremy Doku; Erling Haaland.
Leeds United (Técnico: Daniel Farke)
Lucas Perri; Bogle, Rodon, Struijk e Gudmundsson; Gruev, Ampadu e Tanaka; Aaronson, Nmecha e Okafor.
