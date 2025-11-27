GP do Qatar de F1: horário e onde assistir classificação sprint nesta sexta
Etapa pode ser decisiva para o título
Com o título de pilotos em aberto, a Fórmula 1 (F1) chega ao Qatar para a 23ª etapa da temporada. A prova acontece no circuito de Lusail. Para o primeiro dia de ação na pista, nesta sexta-feira (28), a categoria realiza o único treino livre e a classificação sprint. A sessão de prática será às 10h30 (de Brasília), enquanto a classificação para a corrida sprint está marcada para as 14h30. Ambas têm transmissão do BandSports e F1TV.
O GP do Qatar de F1 acontece desde 2021, sendo uma das provas mais novas da principal categoria do automobilismo mundial. O traçado de 5.419 km e 57 voltas tem como maior vencedor Max Verstappen (Red Bull), com duas vitórias. A equipe do holandês também lidera as estatísticas de vitórias dos construtores. O recorde de volta mais rápida é de Lando Norris, com os 1:22.384 marcados em 2024.
A decisão do título da F1 pode vir no Qatar. Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen ainda têm chances matemáticas para a conquista. O britânico da McLaren tem 390 pontos, superando os demais, que empatam com 366. Somente Norris poderia sair do país com o título, já que a etapa tem 33 pontos em jogo.
Para Norris, basta superar os concorrentes em 2 pontos, na sprint e corrida principal, para sair com o troféu.
GP do Qatar de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
