Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Fluminense recebe o São Paulo nesta quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo direto por vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores. A partida, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir ao jogo.

O Tricolor carioca entra em campo a um ponto de confirmar matematicamente sua classificação para o torneio continental e chega embalado pela boa sequência como mandante. São sete vitórias seguidas no Maracanã sob comando de Luis Zubeldía. Com 55 pontos, o Flu tenta encaminhar também a briga por vaga direta na fase de grupos.

Do outro lado, o São Paulo busca manter viva a esperança de chegar à Libertadores. O time de Hernán Crespo soma 48 pontos e vem de triunfo sobre o Juventude, mas enfrenta uma longa lista de desfalques, especialmente no setor ofensivo.

Zubeldía terá o retorno de nomes importantes. Lucho Acosta e Thiago Silva foram preservados no duelo contra o Palmeiras e ficam à disposição, enquanto o lateral Renê volta após suspensão. Ganso também pode ser relacionado.

Fluminense x São Paulo

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SÃO PAULO – BRASILEIRÃO – 36ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de novembro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: SporTV e Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Young; Ferraresi, Rafael Tolói e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Marcos Antônio (Luiz Gustavo), Bobadilla e Ferreira (Lucca); Luciano e Tapia.