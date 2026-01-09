Brasil x Peru na Kings World Cup: confira horário e onde assistir
Partida válida pelo Grupo D acontece neste domingo (11)
Após uma virada elétrica sobre o Catar, o Brasil volta à ação na Kings World Cup neste domingo (11). A partida é contra o Peru, pela terceira e última rodada do Grupo D. O jogo tem início às 18h (de Brasília) e acontece na Trident Arena, em Guarulhos (SP). O confronto será transmitido pela Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.
O Brasil chega à partida após uma vitória em dois jogos. Na estreia, o time perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar. A Seleção chegou a estar perdendo por 6 a 2, mas, no final, saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.
A campanha coloca o Brasil na atual segunda posição do Grupo D. À frente dele, está a Espanha, com duas vitórias. Já o Peru, sem nenhum triunfo até aqui, ocupa a última posição.
Agenda do Brasil na Kings World Cup
Fase de Grupos
- 11/1 - Peru x Brasil - 18h (de Brasília)
Repescagem (Last chance)
- Três jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
Quartas de final
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
