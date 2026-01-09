Brasil x Peru na Kings World Cup: confira horário e onde assistir

Após uma virada elétrica sobre o Catar, o Brasil volta à ação na Kings World Cup neste domingo (11). A partida é contra o Peru, pela terceira e última rodada do Grupo D. O jogo tem início às 18h (de Brasília) e acontece na Trident Arena, em Guarulhos (SP). O confronto será transmitido pela Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.

continua após a publicidade

➡️ México vence por 16 gols, e Brasil busca virada heroica: o sexto dia da Kings World Cup

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Brasil chega à partida após uma vitória em dois jogos. Na estreia, o time perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar. A Seleção chegou a estar perdendo por 6 a 2, mas, no final, saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.

A campanha coloca o Brasil na atual segunda posição do Grupo D. À frente dele, está a Espanha, com duas vitórias. Já o Peru, sem nenhum triunfo até aqui, ocupa a última posição.

continua após a publicidade

Kaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

➡️ Veja os lances de Brasil x Catar na Kings World Cup

Agenda do Brasil na Kings World Cup

Fase de Grupos

11/1 - Peru x Brasil - 18h (de Brasília)

Repescagem (Last chance)

Três jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial