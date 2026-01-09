Charlton e Chelsea se enfrentam neste sábado (10), às 17h (de Brasília), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A partida será realizada no Estádio The Valley, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo CHA CHE 3ª rodada Copa da Inglaterra Data e Hora Sábado, 10 de janeiro, às 17h (de Brasília) Local Estádio The Valley, em Londres (ING) Árbitro Christopher Kavanagh Assistentes Ian Hussin, Dan Cook e Ruebyn Ricardo (quarto árbitro) Onde assistir

O Charlton chega pressionado para o duelo pela Copa da Inglaterra após uma sequência negativa na temporada. A equipe venceu apenas uma vez nos últimos 12 jogos, desempenho que a mantém na 19ª colocação da Championship. Diante do Chelsea, aposta no caráter eliminatório da competição e no histórico de surpresas do torneio para tentar mudar o rumo recente e avançar de fase.

O Chelsea também atravessa um período de instabilidade. Com apenas duas vitórias nas últimas dez partidas, o mau momento resultou na demissão de Enzo Maresca há duas rodadas. Sob o comando interino de Calum McFarlane, os Blues empataram com o Manchester City, mas voltaram a tropeçar ao perder para o Fulham, o que aumenta a pressão para evitar uma eliminação precoce diante de um adversário de divisão inferior.

Tudo sobre o jogo entre Charlton e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Charlton 🆚 Chelsea

3ª rodada — Copa da Inglaterra

📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio The Valley, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Christopher Kavanagh

🚩 Assistentes: Ian Hussin, Dan Cook e Ruebyn Ricardo (quarto árbitro)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Charlton (Técnico: Nathan Jones)

Thomas Kaminski; Reece Burke, Lloyd Jones e Amari'i Bell; Conor Coventry, James Bree, Joe Rankin-Costello, Luke Berry e Tyreece Campbell; Miles Leaburn e Charlie Kelman.

Chelsea (Técnico: Calum McFarlane)

Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo e Marc Cucurella; Andrey Santos, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández e Pedro Neto; Liam Delap.

