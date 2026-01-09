Charlton x Chelsea: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Copa da Inglaterra
Confira todas as informações do duelo válido pela terceira rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Charlton e Chelsea se enfrentam neste sábado (10), às 17h (de Brasília), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A partida será realizada no Estádio The Valley, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Com Ancelotti citado, ídolos do United debatem sobre novo treinador
Futebol Internacional09/01/2026
- Futebol Internacional
Messi sobre planos após aposentadoria: ‘Quero ter meu clube’
Futebol Internacional09/01/2026
- Futebol Internacional
Ex-Flamengo, Wesley entra no radar do Manchester City após quatro meses na Roma
Futebol Internacional09/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Charlton chega pressionado para o duelo pela Copa da Inglaterra após uma sequência negativa na temporada. A equipe venceu apenas uma vez nos últimos 12 jogos, desempenho que a mantém na 19ª colocação da Championship. Diante do Chelsea, aposta no caráter eliminatório da competição e no histórico de surpresas do torneio para tentar mudar o rumo recente e avançar de fase.
O Chelsea também atravessa um período de instabilidade. Com apenas duas vitórias nas últimas dez partidas, o mau momento resultou na demissão de Enzo Maresca há duas rodadas. Sob o comando interino de Calum McFarlane, os Blues empataram com o Manchester City, mas voltaram a tropeçar ao perder para o Fulham, o que aumenta a pressão para evitar uma eliminação precoce diante de um adversário de divisão inferior.
Tudo sobre o jogo entre Charlton e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Charlton 🆚 Chelsea
3ª rodada — Copa da Inglaterra
📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio The Valley, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Christopher Kavanagh
🚩 Assistentes: Ian Hussin, Dan Cook e Ruebyn Ricardo (quarto árbitro)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Charlton (Técnico: Nathan Jones)
Thomas Kaminski; Reece Burke, Lloyd Jones e Amari'i Bell; Conor Coventry, James Bree, Joe Rankin-Costello, Luke Berry e Tyreece Campbell; Miles Leaburn e Charlie Kelman.
Chelsea (Técnico: Calum McFarlane)
Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo e Marc Cucurella; Andrey Santos, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández e Pedro Neto; Liam Delap.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias