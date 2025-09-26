menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Manchester City x Burnley: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/09/2025
16:55
Manchester City x Burnley pela Premier League (Arte: Lance!)
imagem cameraManchester City x Burnley pela Premier League (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Manchester City e Burnley se enfrentam neste sábado (27), às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), pela 6ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). Clique para assistir no Disney+.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O City chega para o duelo pressionado por um início irregular no Campeonato Inglês. Depois de confirmar a vaga na quarta fase da Copa da Liga, a equipe de Pep Guardiola busca somar pontos para encostar nos líderes. Atualmente, o time ocupa apenas a nona colocação, com sete pontos conquistados. São três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, mostrando reação depois da pior largada de Guardiola em torneios nacionais.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
Burnley escudo onde assistir
BUR
6ª rodada
Premier League
Data e Hora
sábado, 27 de setembro, às 11h (de Brasília)
Local
Etihad Stadium, em Manchester (ING)
Árbitro
Tony Harrington (ING)
Assistentes
Simon Bennett (ING) e Mark Scholes (ING)
Var
Peter Bankes (ING)
Onde assistir

O Burnley, por sua vez, vive situação oposta. Retornando à primeira divisão nesta temporada, o time dirigido por Scott Parker venceu apenas um dos cinco jogos que disputou na Premier League e aparece em 16º lugar, um ponto acima do Aston Villa, que abre a zona de rebaixamento. A partida também marca o reencontro de Kyle Walker com o City: multicampeão pelo clube entre 2017 e 2025, o lateral hoje veste a camisa do Burnley.

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Burnley (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City 🆚 Burnley
6ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Tony Harrington (ING)
🚩 Assistentes: Simon Bennett (ING) e Mark Scholes (ING)
📺 VAR: Peter Bankes (ING)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes (Lewis), Rúben Dias, Gvardiol e O’Reilly; Rodri, Reijnders e Foden; Bernardo Silva, Haaland e Doku.

Burnley (Técnico: Scott Parker)
Dubravka; Walker, Estève, Ekdal, Laurent e Hartman; Cullen, Florentino, Tchaouna e Anthony; Foster.

Manchester City x Burnley pela Premier League (Arte: Lance!)
Manchester City x Burnley pela Premier League (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias