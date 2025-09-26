Manchester City e Burnley se enfrentam neste sábado (27), às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), pela 6ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). Clique para assistir no Disney+.

O City chega para o duelo pressionado por um início irregular no Campeonato Inglês. Depois de confirmar a vaga na quarta fase da Copa da Liga, a equipe de Pep Guardiola busca somar pontos para encostar nos líderes. Atualmente, o time ocupa apenas a nona colocação, com sete pontos conquistados. São três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, mostrando reação depois da pior largada de Guardiola em torneios nacionais.

Ficha do jogo MCI BUR 6ª rodada Premier League Data e Hora sábado, 27 de setembro, às 11h (de Brasília) Local Etihad Stadium, em Manchester (ING) Árbitro Tony Harrington (ING) Assistentes Simon Bennett (ING) e Mark Scholes (ING) Var Peter Bankes (ING) Onde assistir

O Burnley, por sua vez, vive situação oposta. Retornando à primeira divisão nesta temporada, o time dirigido por Scott Parker venceu apenas um dos cinco jogos que disputou na Premier League e aparece em 16º lugar, um ponto acima do Aston Villa, que abre a zona de rebaixamento. A partida também marca o reencontro de Kyle Walker com o City: multicampeão pelo clube entre 2017 e 2025, o lateral hoje veste a camisa do Burnley.

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Burnley (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Manchester City 🆚 Burnley

6ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Tony Harrington (ING)

🚩 Assistentes: Simon Bennett (ING) e Mark Scholes (ING)

📺 VAR: Peter Bankes (ING)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Matheus Nunes (Lewis), Rúben Dias, Gvardiol e O’Reilly; Rodri, Reijnders e Foden; Bernardo Silva, Haaland e Doku.

Burnley (Técnico: Scott Parker)

Dubravka; Walker, Estève, Ekdal, Laurent e Hartman; Cullen, Florentino, Tchaouna e Anthony; Foster.

Manchester City x Burnley pela Premier League (Arte: Lance!)

