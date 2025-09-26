menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Fortaleza x Sport: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 25ª rodada

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 26/09/2025
16:00
Fortaleza e Sport se enfrentam na Arena Castelão (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraFortaleza e Sport se enfrentam na Arena Castelão (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fortaleza e Sport se enfrentam neste sábado (27), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Clique para assistir no Premiere

O Fortaleza vem de derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, fora de casa, pela Série A. O Sport recebeu o Corinthians em tal rodada e venceu por 1 a 0.

Ficha do jogo

FOR
Sport-escudo-onde-assistir
SPO
25ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Sábado, 27 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília)
Local
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Neuza Ines Back (SP) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
Var
Daiane Muniz (SP)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere

O Tricolor é o 19º colocado na tabela do torneio, com 18 pontos. O clube pernambucano está em 20º lugar, com 14 pontos.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Histórico do confronto

Fortaleza e Sport já se enfrentaram 36 vezes. São 13 resultados positivos para os pernambucanos, 11 para os cearenses e 12 igualdades.

São 16 jogos em solo cearense, com oito triunfos do Fortaleza, um do Sport e sete empates. A única vitória pernambucana em tal recorte aconteceu em 1980, pela Taça de Prata, competição a nível nacional.

continua após a publicidade
Titi e Paciência em Sport x Fortaleza. (foto: Rafael Vieira/AGIF)
Partida entre Sport e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

➡️ Ingressos de Fortaleza x Sport estão à venda: veja preços e onde comprar

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Sport

✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X SPORT
BRASILEIRÃO - 25ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic (Lucas Gazal), Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Lucas Crispim e Yago Pikachu (Pochettino); Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
SPORT: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal, Rivera, Matheusinho e Lucas Lima; Léo Pereira (Barletta) e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias