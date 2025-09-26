Fortaleza x Sport: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 25ª rodada
Fortaleza e Sport se enfrentam neste sábado (27), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.
O Fortaleza vem de derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, fora de casa, pela Série A. O Sport recebeu o Corinthians em tal rodada e venceu por 1 a 0.
Ficha do jogo
O Tricolor é o 19º colocado na tabela do torneio, com 18 pontos. O clube pernambucano está em 20º lugar, com 14 pontos.
Histórico do confronto
Fortaleza e Sport já se enfrentaram 36 vezes. São 13 resultados positivos para os pernambucanos, 11 para os cearenses e 12 igualdades.
São 16 jogos em solo cearense, com oito triunfos do Fortaleza, um do Sport e sete empates. A única vitória pernambucana em tal recorte aconteceu em 1980, pela Taça de Prata, competição a nível nacional.
Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Sport
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X SPORT
BRASILEIRÃO - 25ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic (Lucas Gazal), Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Lucas Crispim e Yago Pikachu (Pochettino); Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
SPORT: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal, Rivera, Matheusinho e Lucas Lima; Léo Pereira (Barletta) e Derik. Técnico: Daniel Paulista.
