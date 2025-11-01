menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Manchester City x Bournemouth: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

Avatar
Lance!
Manchester (ING)
Dia 01/11/2025
12:00
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Manchester City e Bournemouth se enfrentam neste domingo (2), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 13h30h (de Brasília), no Etihad Stadium, Manchester (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

MCI
BOU
10ª rodada
Premier League
Data e Hora
Domingo, 2 de novembro, às 13h30 (de Brasília)
Local
Etihad Stadium, Manchester (ING)
Árbitro
Anthony Taylor
Assistentes
Gary Beswick e Adam Nunn
Var
Paul Tierney
Onde assistir

O Manchester City chega para o confronto em um momento de alerta, vindo de uma derrota para o Aston Villa que expôs sua perigosa dependência de Erling Haaland (autor de 65% dos gols do time na liga). Apesar de estar seis pontos atrás do líder Arsenal, a equipe de Pep Guardiola se recuperou com uma vitória na Copa da Liga no meio de semana. O grande trunfo do City é sua força no Etihad, onde venceu os últimos quatro jogos de forma dominante, marcando 12 gols e sofrendo apenas um.

continua após a publicidade

O Bournemouth é a grande sensação da temporada, chegando ao Etihad como o vice-líder da Premier League após o melhor início de sua história na competição. A equipe do técnico Andoni Iraola vive uma fase espetacular, com uma sequência de oito jogos de invencibilidade no campeonato e um ataque muito eficiente fora de casa.

Tudo sobre o jogo entre West Ham e Newcastle pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
West Ham x Newcastle
Premier League
📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro); Gary Beswick e Adam Nunn (assistentes); Adam Herczeg (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Tierney

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola):
Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Gvardiol; Gonzalez; Silva, Reijnders, Foden, Savinho; Haaland

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola):
Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Kroupi

➡️Premier League pode adotar 'teto salarial' igual NBA e NFL; entenda

O Manchester City entra em campo para enfrentar o Bournemouth pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
O Manchester City entra em campo para enfrentar o Bournemouth pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Arsene Wenger - Arsenal x Reading
Arsene Wenger - Arsenal x Reading
Alex Ferguson
David Moyes - West Ham
Manchester City de Guardiola anunciou Rayan Aït-Nouri (Foto: Glyn Kirk/AFP)
FBL-ENG-PR-LEICESTER-LIVERPOOL
Lance!
Lance!
Rafael Benitez - Técnico do Napoli (Foto: Fabrice Coffrini/ AFP)
Lance!
Mikel Arteta - Arsenal

1º: Arsène Wenger - 21 anos e 8 meses.

(Foto: Justin Tallis / AFP)

  • Miniatura da imagem: Arsene Wenger - Arsenal x Reading
  • Miniatura da imagem: Alex Ferguson
  • Miniatura da imagem: David Moyes - West Ham
  • Miniatura da imagem: Manchester City de Guardiola anunciou Rayan Aït-Nouri (Foto: Glyn Kirk/AFP)
  • Miniatura da imagem: FBL-ENG-PR-LEICESTER-LIVERPOOL
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Rafael Benitez - Técnico do Napoli (Foto: Fabrice Coffrini/ AFP)
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Mikel Arteta - Arsenal

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias