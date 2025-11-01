Manchester City x Bournemouth: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
Manchester City e Bournemouth se enfrentam neste domingo (2), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 13h30h (de Brasília), no Etihad Stadium, Manchester (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Técnico do Real Madrid abre o jogo sobre Vini Jr: ‘Tudo resolvido’
Futebol Internacional31/10/2025
- Palmeiras
Pitaco do Guffo: A Libertadores é brasileira
Palmeiras31/10/2025
- Futebol Internacional
Bruno Fernandes: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!
Futebol Internacional31/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Manchester City chega para o confronto em um momento de alerta, vindo de uma derrota para o Aston Villa que expôs sua perigosa dependência de Erling Haaland (autor de 65% dos gols do time na liga). Apesar de estar seis pontos atrás do líder Arsenal, a equipe de Pep Guardiola se recuperou com uma vitória na Copa da Liga no meio de semana. O grande trunfo do City é sua força no Etihad, onde venceu os últimos quatro jogos de forma dominante, marcando 12 gols e sofrendo apenas um.
O Bournemouth é a grande sensação da temporada, chegando ao Etihad como o vice-líder da Premier League após o melhor início de sua história na competição. A equipe do técnico Andoni Iraola vive uma fase espetacular, com uma sequência de oito jogos de invencibilidade no campeonato e um ataque muito eficiente fora de casa.
Tudo sobre o jogo entre West Ham e Newcastle pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
West Ham x Newcastle
Premier League
📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro); Gary Beswick e Adam Nunn (assistentes); Adam Herczeg (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Tierney
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola):
Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Gvardiol; Gonzalez; Silva, Reijnders, Foden, Savinho; Haaland
Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola):
Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Kroupi
➡️Premier League pode adotar 'teto salarial' igual NBA e NFL; entenda
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias