Manchester City e Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira (5), em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. O confronto será disputado no Etihad Stadium, em Manchester (ING), às 17h (de Brasília), com transmissão exclusiva no Brasil pela plataforma de streaming HBO Max (streaming).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Ficha do jogo MCI BOR 4ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira (5), às 17h (de Brasília) Local Etihad Stadium, em Manchester (ING) Árbitro Szymon Marciniak Assistentes Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik ; Paweł Raczkowski (quarto árbitro) Var Tomasz Kwiatkowski; AVAR: Piotr Lasyk Onde assistir

Com campanhas praticamente idênticas e 7 pontos conquistados em 9 possíveis, Manchester City e Borussia Dortmund protagonizam um dos duelos mais equilibrados desta primeira fase de Champions. Fortes candidatos à vaga direta no mata-mata, os Aurinegros (8º) têm vantagem pelo saldo de gols — 5 contra 4 —, enquanto os Cityzens seguem logo atrás (9º), invictos na competição.

Os ingleses apostam no faro de gol de Erling Haaland, que reencontra seu ex-clube, após alcançar projeção mundial vestindo as cores aurinegras. O técnico Pep Guardiola conta novamente com o centroavante e com o meio-campista Rodri, ambos recuperados de desconfortos recentes. A única baixa é o volante Mateo Kovačić, que segue em recuperação.

Do outro lado, o Dortmund chega com boas notícias: os zagueiros Niklas Süle e Nico Schlotterbeck estão recuperados e devem ser relacionados pelo treinador Niko Kovač. O jovem atacante Julien Duranville, em processo de reabilitação, é o único desfalque confirmado.

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Borussia Dortmund pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):



✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City x Borussia Dortmund

Champions League — 4ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília) / 21h (CET)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🟨 Arbitragem: Szymon Marciniak (árbitro); Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (assistentes); Paweł Raczkowski (quarto árbitro)

📺 VAR: Tomasz Kwiatkowski; AVAR: Piotr Lasyk

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, John Stones, Rúben Dias, Rayan Aït-Nouri; Nico González; Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku; Erling Haaland.

🟡 Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovač)

Gregor Kobel; Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini; Yan Couto, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Daniel Svensson; Maximilian Beier, Karim Adeyemi; Serhou Guirassy.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Pep Guardiola, do Manchester City, fala em coletiva no Etihad Stadium, na véspera do jogo contra o Dortmund. (Foto: Oli Scarff/AFP)