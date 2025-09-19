O que parecia se encaminhar para uma goleada histórica na Libertadores, transformou-se em um jogo polêmico e com os nervos à flor da pele. A partida entre Flamengo e Estudiantes, no Maracanã, ganhou notoriedade na imprensa estrangeira, que classificou o confronto das quartas como 'desastre' com gosto de vitória à equipe argentina.

O "AS" destacou o duelo da Libertadores em sua página principal citando o técnico do Flamengo. "Filipe Luís, do espetáculo ao desastre: Uma derrota com sabor de vitória para o Estudiantes. Os argentinos resistiram à tempestade de um Flamengo imparável, que aos poucos foi perdendo força e acabou pedindo tempo. A expulsão de Plata finalmente afundou o Mengão".

Partida entre Flamengo x Estudiantes ganha destaque na imprensa internacional (Foto? Reprodução/AS)

"O lance da derrota do Estudiantes para o Flamengo: quando parecia que ia ser uma dança, Pincha conseguiu sair vivo do Maracanã". Essas foram as palavras usadas pelo diário Olé na repercussão da derrota.

Diário Olé analisou a derrota do Estudiantes (Foto: Reprodução)

Já o jornal "Mundo Deportivo", da Espanha, exaltou a presença de Saúl Ñiguez em campo e a vitória do Flamengo, que se aproximou das semifinais na Libertadores. No entanto, ressaltou que o gol no fim deixou o duelo "em aberto".

"2 a 1: Nove minutos brilhantes são suficientes para o Flamengo de Saúl se aproximar das semifinais. Um gol relâmpago de Pedro logo no primeiro minuto e outro de Guillermo Varela aos nove minutos do primeiro tempo derrotaram o Estudiantes por 2 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores".

"O Flamengo , com um gol relâmpago de Pedro e outro do uruguaio Guillermo Varela aos nove minutos do primeiro tempo, venceu o Estudiantes por 2 a 1 no Maracanã, no Rio de Janeiro, no jogo de ida das quartas de final e está a um passo das semifinais da Copa Libertadores . O Estudiantes, que aproveitou a expulsão do equatoriano Gonzalo Plata a oito minutos do fim, conseguiu diminuir o déficit nos acréscimos do segundo tempo por meio de Carrillo e evitou uma derrota mais contundente, deixando assim o duelo ainda em aberto", completou.

Destaque do Mundo Deportivo à vitória do Flamengo com presença de Saúl Ñiguez em campo (Foto: Reprodução)

Como foi a partida entre Flamengo e Estudiantes?

O Flamengo venceu o Estudiantes, da Argentina, por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (18), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, que foi marcado por polêmicas de arbitragem. Lances polêmicos, expulsão e inúmeras reclamações marcaram o duelo de ida, no Rio de Janeiro.

A vitória do Flamengo foi garantida por Pedro e Varela. O gol do camisa 9, aliás, saiu aos 15 segundos do primeiro tempo. No entanto, na reta final da partida, Carillo descontou para o time argentino. O time argentino cresceu no jogo no segundo tempo e conseguiu diminuir a diferença após a expulsão de Plata.

O jogo de volta, em La Plata, será no dia 25 de setembro. O time brasileiro não terá Gonzalo Plata, expulso no Maracanã. No confronto que decidirá o adversário de Flamengo ou Estudiantes, o Racing venceu o Vélez por 1 a 0, com gol de Adrian Martinez. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira.

