Flamengo atualiza departamento médico e terá desfalques na semi do Carioca

O Flamengo divulgou neste sábado (28) o boletim médico de seu elenco, que terá cinco desfalques para enfrentar o Madureira, pela semifinal do Carioca. Com nomes como Bruno Henrique e Jorginho, a principal razão é o desgaste sofrido na partida contra o Lanús, na quinta-feira (26).

O duelo pelo Estadual será na segunda-feira (2/3), às 21h, no Maracanã. O Fla tem ampla vantagem após vencer o jogo de ida por 3 a 0, com gols de Luiz Araújo, Arrascaeta e De la Cruz. Confirmando a vitória, enfrenta Fluminense ou Vasco, que jogam no domingo (1/3), às 18h.

Os jogadores mencionados no boletim são Bruno Henrique, Erick Pulgar, Jorginho, Léo Pereira e Saúl. Destes, o espanhol foi o único que não foi relacionado para enfrentar o Lanús no Maracanã, na última quinta-feira, pois segue em recuperação após uma cirurgia no calcanhar esquerdo.

Debaixo de muita chuva, o Flamengo, que havia perdido o jogo de ida por 1 a 0, levou a decisão para a prorrogação, mas sucumbiu aos 118 minutos, levando o gol que deu o título da Recopa aos visitantes. Por conta disso, o departamento médico do clube decidiu por poupar alguns jogadores diante do Madureira.

Confira a atualização do departamento médico do Flamengo

Bruno Henrique : O atacante não será relacionado para a partida da próxima segunda-feira, contra o Madureira, em razão de uma pubalgia. Ele realiza tratamento diário com o Departamento Médico do clube.

: O atacante não será relacionado para a partida da próxima segunda-feira, contra o Madureira, em razão de uma pubalgia. Ele realiza tratamento diário com o Departamento Médico do clube. Erick Pulgar : Com dores musculares após a partida contra o Lanús, o jogador realizou exame de imagem, que não apontou lesão. No entanto, por orientação do Departamento Médico, não enfrentará o Madureira na segunda-feira.

: Com dores musculares após a partida contra o Lanús, o jogador realizou exame de imagem, que não apontou lesão. No entanto, por orientação do Departamento Médico, não enfrentará o Madureira na segunda-feira. Jorginho: em função do desgaste elevado na partida em que retornou de lesão, na última quinta-feira, o Departamento Médico do Flamengo optou por vetá-lo da próxima partida, contra o Madureira, na segunda-feira.

em função do desgaste elevado na partida em que retornou de lesão, na última quinta-feira, o Departamento Médico do Flamengo optou por vetá-lo da próxima partida, contra o Madureira, na segunda-feira. Léo Pereira : após atuar por mais de 120 minutos na quinta-feira, contra o Lanús, o zagueiro apresentou índices elevados de desgaste físico. Por decisão do Departamento Médico, não será relacionado para enfrentar o Madureira na segunda-feira. No dia da partida, o jogador treinará no CT George Helal.

: após atuar por mais de 120 minutos na quinta-feira, contra o Lanús, o zagueiro apresentou índices elevados de desgaste físico. Por decisão do Departamento Médico, não será relacionado para enfrentar o Madureira na segunda-feira. No dia da partida, o jogador treinará no CT George Helal. Saúl: já sem a necessidade do uso de imobilização, o jogador segue em processo de recuperação após realizar procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo.

Jorginho em ação na final da Copa Intercontinental entre Flamengo e PSG (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

