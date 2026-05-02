Arsenal vence Fulham e abre vantagem sobre Manchester City na Premier League
Londrinos chegam a 76 pontos, mas com dois jogos a mais do que os Citizens
O Arsenal venceu o Fulham por 3 a 0, pela 35ª rodada da Premier League, neste sábado (2), no Emirates Stadium. A equipe de Mikel Arteta resolveu a partida na etapa inicial com dois gols de Gyokeres e um de Saka. Com o resultado, os Gunners chegaram a 76 pontos e abriram seis de vantagem na liderança para o Manchester City, que tem dois jogos a menos.
No primeiro tempo, o Arsenal dominou o Fulham e justificou a vitória parcial. Aos oito minutos, Saka fez grande jogada pelo lado direito, cruzou rasteiro na área e Gyokeres completou para o fundo das redes. Os Gunners quase ampliaram após Gabriel Magalhães dividir uma bola aérea com Leno, e Gyokeres aproveitar a sobre e bater para grande defesa do goleiro alemão. No rebote, Saka chutou ao lado do gol. Aos 39, Gyokeres foi acionado em profundidade pelo lado direito, tocou para Saka na área, e o camisa sete finalizou no cantinho para aumentar o marcador.
Na reta final do primeiro tempo, o Arsenal quase ampliou o placar com Eze recebendo uma bola da intermediária e batendo ao lado do gol, mas pela linha de fundo. E nos acréscimos, Trossard avançou pelo lado esquerdo e cruzou na cabeça de Gyokeres, que escorou para o fundo das redes e marcou o 3º gol dos Gunners.
No início do segundo tempo, o Arsenal levou alguns sustos do Fulham, mas teve uma grande chance com Gyokeres sendo acionado em profundidade por Rice e chutando para defesa de Leno. Os visitantes quase descontaram com Castagne aproveitando uma bola na área e batendo de direita, mas Raya fez boa defesa no reflexo. Os Gunners responderam com Calafiori aproveitando uma cobrança de escanteio e cabeceando no travessão.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Com a necessidade de gols para ampliar a vantagem de saldo sobre o Manchester City, o Arsenal foi capaz de achar um gol no início do primeiro tempo com Gyokeres, o que deu aos Gunners uma boa posição para controlar a partida e vencer por uma boa diferença de gols. Na semana passada, a equipe de Mikel Arteta também havia aberto o placar cedo contra o Newcastle, o que evidencia uma estratégia para conquistar os três pontos.
Deu aula 🏅
Artilheiro do Arsenal na temporada, Gyokeres deu aula na expressiva vitória dos Gunners sobre o Fulham, no Emirates Stadium. O centroavante sueco marcou dois gols e contribuiu com uma assistência ainda na etapa inicial, sendo protagonista na construção da vitória da equipe de Mikel Arteta. Na Premier League, o atacante chegou a 15 gols marcados e se tornou o 3º maior goleador do Campeonato Inglês ao lado de Semenyo, do Manchester City.
Ficou abaixo 📉
A defesa do Fulham ficou abaixo, principalmente na etapa inicial, onde deu espaço para o Arsenal pelos lados direito e esquerdo. Os Gunners se aproveitaram da fragilidade do sistema de Marco Silva e resolveram a partida no primeiro tempo, enquanto os comandados de Mikel Arteta reduziram a intensidade na etapa final.
✅ Ficha técnica
Arsenal 🆚 Fulham
Premier League - 35ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2026, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, Londres (ING)
🥅 Gols: Gyokeres, 8'/1°T (1-0); Saka, 39'/1ºT (2-0); Gyokeres, 48'/1ºT (3-0)
🟨 Cartões amarelos: Lukic (FUL)
🟥 Cartões vermelhos: -
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; White (Mosquera), Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice (Zubimendi), Lewis-Skelly e Eze (Dowman); Saka (Madueke), Gyokeres (Jesus) e Trossard.
Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno; Castagne, Andersen, Bassey e Robinson; Lukic, Reed (Cairney) e Smith-Rowe (Kusi-Asare); Wilson (Bob), Jiménez (Rodrigo Muniz) e Chukwueze (King).
