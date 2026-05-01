Real Madrid inclui Endrick nos planos para próxima temporada, após alta no Lyon
Jogador tem 14 participações em gols em 18 jogos
O Real Madrid definiu que Endrick integrará o elenco principal na temporada 2026/27, de acordo com o jornal espanhol "Diario AS". O atacante brasileiro retornará ao clube ao fim do empréstimo ao Lyon, no meio do ano, e não será mais emprestado nem negociado em definitivo. A diretoria já comunicou o jogador, que recebeu a notícia com entusiasmo segundo o jornal.
O clube espanhol vê o brasileiro como uma peça importante no ataque, capaz de disputar espaço ao lado de nomes como Mbappé e Vini Jr. A decisão de integrá-lo de vez ao grupo principal foi baseada no desempenho do atleta durante sua passagem pela França.
Números de Endrick no Lyon convencem diretoria merengue
Endrick acumulou sete gols e sete assistências em 18 partidas pelo Lyon até o momento. A sequência como titular e a minutagem conquistada foram determinantes para sua evolução, algo que ele não havia conseguido no Real Madrid antes do empréstimo.
No clube francês, o brasileiro também passou a atuar pela ponta direita, função que amplia suas chances de utilização no elenco merengue. No Real Madrid, ele será opção tanto para a vaga de centroavante, como reserva imediato de Mbappé, quanto para a ponta direita, onde competirá com Rodrygo, Brahim Díaz e Mastantuono.
O brasileiro foi contratado pelo Real Madrid junto ao Palmeiras no verão de 2022, com a transferência finalizada em julho de 2024, quando completou 18 anos. O clube espanhol já investiu cerca de 80 milhões de euros entre valor da transferência, salários e comissões.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade
