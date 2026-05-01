Futebol Internacional

Real Madrid inclui Endrick nos planos para próxima temporada, após alta no Lyon

Jogador tem 14 participações em gols em 18 jogos

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 01/05/2026
12:58
Atualizado há 6 minutos
Endrick comemora seu segundo gol marcado pelo Lyon sobre o Metz, pela Ligue 1
imagem cameraEndrick em ação pelo Lyon, na Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe VERHAEGEN/AFP)
O Real Madrid definiu que Endrick integrará o elenco principal na temporada 2026/27, de acordo com o jornal espanhol "Diario AS". O atacante brasileiro retornará ao clube ao fim do empréstimo ao Lyon, no meio do ano, e não será mais emprestado nem negociado em definitivo. A diretoria já comunicou o jogador, que recebeu a notícia com entusiasmo segundo o jornal.

O clube espanhol vê o brasileiro como uma peça importante no ataque, capaz de disputar espaço ao lado de nomes como Mbappé e Vini Jr. A decisão de integrá-lo de vez ao grupo principal foi baseada no desempenho do atleta durante sua passagem pela França.

Números de Endrick no Lyon convencem diretoria merengue

Endrick acumulou sete gols e sete assistências em 18 partidas pelo Lyon até o momento. A sequência como titular e a minutagem conquistada foram determinantes para sua evolução, algo que ele não havia conseguido no Real Madrid antes do empréstimo.

No clube francês, o brasileiro também passou a atuar pela ponta direita, função que amplia suas chances de utilização no elenco merengue. No Real Madrid, ele será opção tanto para a vaga de centroavante, como reserva imediato de Mbappé, quanto para a ponta direita, onde competirá com Rodrygo, Brahim Díaz e Mastantuono.

Endrick Lyon
Endrick fez um gol e deu uma assistência em jogo contra o PSG. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O brasileiro foi contratado pelo Real Madrid junto ao Palmeiras no verão de 2022, com a transferência finalizada em julho de 2024, quando completou 18 anos. O clube espanhol já investiu cerca de 80 milhões de euros entre valor da transferência, salários e comissões.

